募款建置陳文成廣場 陳永興嗆管中閔：稿費兼差就可支付600萬

財團法人陳文成博士紀念基金會2日舉行陳文成事件紀念廣場工程募款記者會，陳文成基金會董事陳永興出席。（記者簡榮豐攝）

2019-11-02 15:55:03

〔記者林曉雲／台北報導〕台大師生今天為陳文成紀念廣場建置經費召開募款記者會，陳文成基金會董事陳永興醫師高分貝嗆台大校長管中閔，陳永興表示，管校長還有最後一個機會，讓台大校方可以參與轉型正義的正確事件，如果台大拒出，完全由台大師生和民間捐款興建完成，台大就太蠢了，況且管中閔拿他的稿費兼差就可以支付600萬元。

陳永興表示，紀念廣場興建問題不在經費，一個大學校長，特別是台大校長是否擁有開放的心胸？是否能帶領學生追求真理？這才是重點，對台大預算來說，陳文成紀念廣場建置工程費用1200萬元，只是零頭，而他相信，民間募款也一定會達標。

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陳永興表示，1987年要建228紀念碑時，他們原本想要在南港山上建228紀念碑，當時國民黨政府立刻徵收土地不給蓋，但過了2年，他們靠民間捐款，在嘉義成功興建第一座228紀念碑，台大師生都同意應該要有轉型正義的地標，以保存過去不義的象徵並作為教材，讓以後的人不再犯類似錯誤，身為台大校長的態度更是社會所關注。

陳永興表示，在陳文成去世40年的時候，應該所有事情都要水落石出，亦即明年完成紀念廣場建置，後年促轉會公布百分之百的史料，現在促轉會竟然把不想讓人看的地方塗黑，保護過去犯罪的人，蔡英文政府稱轉型正義，陳文成事件卻要40年才能水落石出，轉型正義速度太慢，台大應率先示範作為整個社會追求民主自由的象徵。

陳永興大聲疾呼，台大不需阻擋此事，管校長還有最後一個機會，讓台大校方參與轉型正義的正確事件，如果最後只有台大老師、學生和民眾共同興建完成，將成為台大的反諷教材，而他相信廣場一定可以蓋起來，他和陳文成同年，陳文成31歲被殺害，他多活了39年，盼加速完成歷史任務，把基金會交給年輕人。

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