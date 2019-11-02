為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

募款建置陳文成廣場 陳永興嗆管中閔：稿費兼差就可支付600萬

財團法人陳文成博士紀念基金會2日舉行陳文成事件紀念廣場工程募款記者會，陳文成基金會董事陳永興出席。（記者簡榮豐攝）

財團法人陳文成博士紀念基金會2日舉行陳文成事件紀念廣場工程募款記者會，陳文成基金會董事陳永興出席。（記者簡榮豐攝）

2019-11-02 15:55:03

〔記者林曉雲／台北報導〕台大師生今天為陳文成紀念廣場建置經費召開募款記者會，陳文成基金會董事陳永興醫師高分貝嗆台大校長管中閔，陳永興表示，管校長還有最後一個機會，讓台大校方可以參與轉型正義的正確事件，如果台大拒出，完全由台大師生和民間捐款興建完成，台大就太蠢了，況且管中閔拿他的稿費兼差就可以支付600萬元。

陳永興表示，紀念廣場興建問題不在經費，一個大學校長，特別是台大校長是否擁有開放的心胸？是否能帶領學生追求真理？這才是重點，對台大預算來說，陳文成紀念廣場建置工程費用1200萬元，只是零頭，而他相信，民間募款也一定會達標。

陳永興表示，1987年要建228紀念碑時，他們原本想要在南港山上建228紀念碑，當時國民黨政府立刻徵收土地不給蓋，但過了2年，他們靠民間捐款，在嘉義成功興建第一座228紀念碑，台大師生都同意應該要有轉型正義的地標，以保存過去不義的象徵並作為教材，讓以後的人不再犯類似錯誤，身為台大校長的態度更是社會所關注。

陳永興表示，在陳文成去世40年的時候，應該所有事情都要水落石出，亦即明年完成紀念廣場建置，後年促轉會公布百分之百的史料，現在促轉會竟然把不想讓人看的地方塗黑，保護過去犯罪的人，蔡英文政府稱轉型正義，陳文成事件卻要40年才能水落石出，轉型正義速度太慢，台大應率先示範作為整個社會追求民主自由的象徵。

陳永興大聲疾呼，台大不需阻擋此事，管校長還有最後一個機會，讓台大校方參與轉型正義的正確事件，如果最後只有台大老師、學生和民眾共同興建完成，將成為台大的反諷教材，而他相信廣場一定可以蓋起來，他和陳文成同年，陳文成31歲被殺害，他多活了39年，盼加速完成歷史任務，把基金會交給年輕人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
校方拒出陳文成紀念廣場工程費 台大師生偕基金會發起募款
2019-11-02 15:44

校方拒出陳文成紀念廣場工程費 台大師生偕基金會發起募款
林宅血案、陳文成命案 邱國正：不解密會啟人疑竇
2019-10-23 12:49

林宅血案、陳文成命案 邱國正：不解密會啟人疑竇
移居紅樹林豪景宅

移居紅樹林豪景宅
郭董捐癌醫中心 台大師憂失主導權
2019-10-20 05:30

郭董捐癌醫中心 台大師憂失主導權
誇張！上任10個月 管中閔仍由「保鑣」護送主持校務會議
2019-10-19 12:11

誇張！上任10個月 管中閔仍由「保鑣」護送主持校務會議
亞熱帶進補怕上火　首選桂格高麗人蔘

亞熱帶進補怕上火　首選桂格高麗人蔘

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播