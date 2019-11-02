體能鑑測3項都滿分 李榮華少將成300將軍！

陸軍司令部後勤處長李榮華少將，體測三項成績都滿百，被譽為300將軍。（圖：取自陸軍司令部臉書專頁）

2019-11-02 15:07:56

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方實施官兵體能鑑測多年，陸軍司令陳寶餘上將還推動運動員戰士計畫，希望強化全軍官兵的體能，陸軍司令部今天指出，陸軍司令部後勤處長李榮華少將日前在參加年度體能鑑測時，在3項鑑測試目都獲得滿百的好成績，堪稱是陸軍的300將軍！

陸軍司令部在臉書專頁上發佈了300將軍的訊息，對於自己達到3項鑑測都滿百的紀錄，李榮華少將說，鍛鍊體能是軍人的基本職責，有良好的體能才能達成各項作戰任務，因此他每天自我鍛鍊、要求，並秉持運動員戰士「充足睡眠、均衡營養、多元運動」的3要素，讓自己的身體狀況、認知及情緒保持在最佳狀態。

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李榮華也以「運動觀念正確、訓練方法要對及持之以恆訓練」勉勵官兵，訓練沒有捷徑，唯有自己努力，才會有所收穫。陸軍表示，李處長做得到，相信官兵們也可以！

國軍官兵年度體能鑑測是以伏地挺身丶仰臥起坐及3000公尺跑步為鑑測項目，並依各年齡層的不同，區分出不同年齡層官兵的鑑測達標標準，年輕官兵與資深官士兵的達標標準不同。

陸軍官員今天指出，以李榮華少將的年齡層為例，屬50到54歲的級距，3000公尺的滿分標準為14分20秒，李榮華少將的成績是13分25秒，達到滿分標準；伏地挺身及仰臥起坐的滿分標準（2分鐘內完成）分別為61丶64次，李榮華則是以65丶66次，分數都達到滿分標準。

陸軍少將李榮華（右）積極參與各項運動賽事。（圖：取自陸軍司令部臉書專頁）

陸軍少將李榮華積極參與各項運動賽事。（圖：取自陸軍司令部臉書專頁）

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