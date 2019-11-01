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他這身分中國照抓！顏擇雅警告韓粉：還幫呂秀蓮連署？
2019-11-01 20:36:56
〔即時新聞／綜合報導〕台師大國際人力資源發展研究所退休副教授施正屏在中國被抓，作家顏擇雅指出，施是旺旺中時主筆，寫過許多批評小英總統的文章，若他到中國都會被抓，那些替前副總統呂秀蓮簽連署書的韓粉，就是自願進入北京極力攫取的深綠名單，屆時到中國旅遊恐怕難保其身。
顏擇雅今（1）日表示，呂秀蓮披喜樂島聯盟戰袍參加2020年總統大選連署，在韓粉積極動員下，有可能通過連署門檻，喜樂島一向裝出最反中國的樣子，這次大選連署卻全靠親中勢力幫忙，「台灣就是這麼奇特。要怎麼跟外國人解釋我都很頭痛」。
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顏擇雅認為，不少韓粉心中一定天人交戰，猶豫要不要替呂秀蓮簽連署書，但現在旺旺中時主筆、師大退休教授施正屏在中國被抓，面臨牢獄之災，台灣社會無從得知北京當局為什麼懷疑施有問題，對方也沒必要公布證據，「你去連署呂秀蓮，就是進入北京一定會想取得的台灣深綠名單」。
顏強調，替呂秀蓮簽名連署的韓粉們，「別說兩岸統一後你非進集中營不可，你去對岸旅遊也極可能被抓。請三思，想想呂秀蓮值不值得你冒這種險」。
顏擇雅臉書全文