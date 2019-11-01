訪原鄉教堂 副總統陳建仁：持續把政府工作做得更好！

副總統陳建仁表示，中央與地方一起努力，再把政府的工作做得更好。（記者邱芷柔攝）

2019-11-01 19:40:28

〔記者邱芷柔／屏東報導〕副總統陳建仁今天下午參訪屏東長治百合園區的聖母領報堂及阿禮聖采琪堂，聆聽部落族人講述莫拉克風災後重建的心聲，陳建仁致詞時隻字未提大選話題，僅針對族人讚譽政府的「轉型正義」做出回應，他表示，看見部落長照、托幼的成果相當欣慰，期待未來中央與地方一起努力，再把政府的工作做得更好。

陳建仁擁有梵蒂岡教廷「聖騎士」封號，長期與天主教會互動佳，參訪時他表示，日前從報章媒體看見神父杜勇雄在屏東原住民鄉設計12座教堂，屏東縣政府特別委託出版《杜神父與他的12座教堂》一書，讓他特別感動並規劃親自走訪神父的教堂。

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霧台鄉落族人列隊迎接陳建仁，神父杜勇雄也送上新書，霧台鄉長杜正吉分享，族人對於政府的「轉型正義」，從原住民的語言到土地，都能看見政府的用心，都讓族人可以有更安定的生活。

陳建仁致詞時回應，蔡總統相當關心原住民議題，因此推動轉型正義，尊重原住民的語言、文化還有保障原住民應有的權利，來到部落特別表達總統對族人的關心。

陳建仁也表示，政府致力於把年輕人的父母、小孩照顧好，讓年輕人能專注在事業上，到屏東看見長照及托幼的成果特別感動，尤其屏東結合中央與地方的力量，推動文建站成為全台典範，未來也期待分享屏東經驗，讓台灣所有原住民部落都得到最好的照顧，讓中央與地方一起努力，繼續把政府的工作做得更好。

副總統陳建仁到屏東長治百合園區的聖母領報堂及阿禮聖采琪堂參訪。（記者邱芷柔攝）

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