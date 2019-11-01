韓團隊、藍營批中共代理人法 陳柏惟轟：和中國口徑一樣

「中共代理人」相關法案日前順利一讀付委審查，國民黨團相當不滿，批民進黨已變成「獨裁進步黨」；韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千則質疑，過去民進黨緊抱美國與日本大腿，算不算是美、日的代理人？對此，台灣基進立委參選人陳柏惟砲轟，韓團隊、國民黨與中國官方口徑幾乎一模一樣。（資料照）

2019-11-01 22:05:27

〔即時新聞／綜合報導〕「中共代理人」相關法案日前順利一讀付委審查，國民黨團相當不滿，批民進黨已變成「獨裁進步黨」；韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千則質疑，過去民進黨緊抱美國與日本大腿，算不算是美、日的代理人？對此，台灣基進立委參選人陳柏惟砲轟，韓團隊、國民黨與中國官方口徑幾乎一模一樣。

陳柏惟今天在臉書表示，近日韓國瑜團隊、國民黨團大動作抨擊「外國（中共）代理人法」，說什麼「綠色恐怖」、「重返戒嚴」、「黨意凌駕民意」，和中國官方口徑幾乎一模一樣。

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陳柏惟諷刺，好笑的是韓辦說「執政黨緊抱美日，算不算是代理人？是否也該制定美、日代理人法？」這種把臉伸出來讓人打，不打真的對不起自己。陳柏惟也提出3點狠狠打臉國民黨。

陳柏惟指出，第一，國民黨不識字兼不衛生：台灣基進和部分民進黨立委推動的叫做《境外勢力影響透明法》，看清楚是「境外勢力」，不只美日、世界上200多個國家通通都包含在裡面。「台灣社會討論這部法案這麼久、而且草案早已完整公開，你們不只連法案精神都不知道，連法案內容也不知道。當反派還要加把勁，認真一點好嗎？」

「第二，國民黨活在平行宇宙！」陳柏惟說，請問這些國民黨政高層人士，你們砲口瞄準美日，請問美日有要併吞台灣嗎？中國1500顆飛彈對準台灣，難道台灣要抱中國大腿嗎？有尊嚴一點，不要以前反共現在舔共，要就買單程機票飛去當中國人。

最後陳柏惟強調，代理人法保護台灣的民主自由價值，拒絕中國滲透。任何反對這部法案，就是反對台灣體質更加強壯。中國國民黨通敵欺台、無視現狀、為反而反，只要投給國民黨，就等於投給共產黨。「不要吃台灣、住台灣、睡台灣，還要拉台灣陪葬。做個文明的人，好嗎？」

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