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首頁　>　政治

呂國華同框朱立倫掃街 肉攤送「豬腳」的原因是…

吳姓豬肉攤商送上新鮮豬腳給呂國華，強調豬很會跑，鼓勵呂國華勤跑基層。（記者張議晨攝）

吳姓豬肉攤商送上新鮮豬腳給呂國華，強調豬很會跑，鼓勵呂國華勤跑基層。（記者張議晨攝）

2019-11-01 17:09:54

〔記者張議晨／宜蘭報導〕總統、立委大選剩下70天，國民黨宜蘭立委參選人呂國華今天請來前黨主席朱立倫站台，一起到宜蘭市綠九市場拜票；呂國華以愛跑馬拉松聞名，有豬肉攤商特地送上一支新鮮「豬腳」，用「豬腳很會跑」，鼓勵呂國華勤走基層，選前說到的事要做得到。

宜蘭縣立委目前有3人參戰，分別為呂國華、民進黨現任立委陳歐珀以及退出國民黨、與台北市長柯文哲結盟的縣議員黃定和，形成「三腳督（三足鼎立）」局面。

朱立倫今天上午抵達綠九市場，陪呂國華拜票，朱立倫還入境隨俗穿上圍裙，當場賣起鯊魚煙，也有攤商送上菜頭，祝福呂國華討個「好彩頭」。

呂國華愛跑馬拉松，也愛爬山，吳姓豬肉攤商知道呂國華的興趣，熱情送上一支新鮮的「大豬腳」。被問到為何選上豬腳當禮物？吳姓攤商拿著豬腳手舞足蹈地說，豬腳代表腳很會跑，「跑得快」，希望呂國華勤跑基層，選前說到的事情要做得到。

宜蘭縣爭取鐵路高架化多年，最近才盼到曙光，將朝宜蘭、羅東段先做，預計下週三進行可行性評估審查，另外，陽大附醫也即將進入2期工程計畫。朱立倫、呂國華到校舍路平交道路口，宣傳目前陽大及宜蘭段鐵路高架化政績；朱立倫說，陽大、鐵路高架化是他在行政院副院長任內完成，希望國民黨總統、立委勝出，相信重返執政後兩大政策都能盡快完成。

國民黨前主席朱立倫陪立委參選人呂國華掃街。（記者張議晨攝）

國民黨前主席朱立倫陪立委參選人呂國華掃街。（記者張議晨攝）

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