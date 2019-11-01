高雄蓮池潭「拔舌地獄」浮雕爆紅 韓辦：促進高雄觀光有幫助

龍虎塔內的「拔舌地獄」浮雕引爆網友話題。（記者黃佳琳攝）

2019-11-01 15:28:27

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄知名蓮池潭最近最度爆紅，龍虎塔底下知名的地獄勸世浮雕，近來被民眾發現「拔舌地獄」的主角，很像某一位愛謊謊的知名人物，引爆網友網友前往朝聖；對此，韓辦沒有對號入座，正面回應「相信對於推廣高雄的深度旅遊也有一定幫助」。

興建於45年前的蓮池潭龍虎塔，是國內外遊客造訪高雄必去的景點之一，龍塔內畫有二十四孝圖和十殿閻王圖，虎塔則畫有孔子七十二門生及保生大帝三十六宮將圖，用來勸戒世人要維持良好的品德。

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近來一張龍虎塔內的「拔舌地獄」浮雕引爆網友話題，1名裸身男子的嘴被拉出舌頭，準備拔刀割除，這名受地獄刑罰的禿頭男子僅剩耳朵附近還有些毛髮，勸世人若犯下「說謊、跳票、欺騙、幹話」太多等罪，下地獄後會被拔舌頭。

本報記者實地走訪龍虎塔後，發現該浮雕因角度問題，若把相機鏡頭從左上往右下的角度拍攝，確實很像某知名人物，但若是正面拍攝取景，該名被拔舌的裸身男子頭髮其實相當茂密，很難類比是該知名人物。

對此，韓辦指出，蓮池潭是高雄重要的觀光景點之一，許多遊客來到高雄都會去蓮池潭參觀，若能在參觀時藉此了解中華宗教文化，相信對於推廣高雄的深度旅遊也有一定幫助。

拔舌地獄拍攝角度不同，會造成不一樣的解讀。（記者黃佳琳攝）

高雄知名景點蓮池潭的龍虎塔底近來再度引發話題。（記者黃佳琳攝）

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