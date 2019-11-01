把關營養午餐 新北將成立「食安智慧監控中心」

新北市議員唐慧琳針對學校營養午餐問題，質詢市長侯友宜。（記者何玉華攝）

2019-11-01 15:20:10

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長侯友宜今（1）天在新北市議會答詢時宣布，明（109）年寒假開學前成立全國首創的「食安智慧監控中心」，保障學校營養午餐安全，優先針對校園食品衛生安全把關，再擴大至全面食安監控。

新北市議員唐慧琳總質詢時提到，新北市校園在9月連續發生營養午餐中毒事件，要如何為校園營養午餐把關；侯友宜答詢時當場宣布，明（109）年寒假後成立全國首創的「食安智慧監控中心」，要求農業局、衛生局、教育局合作，由衛生局主責，從前端的產銷履歷一直到學童的用餐，嚴格把關。

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衛生局長陳潤秋進一步說明，「食安智慧監控中心」主要執行食材驗收到團膳工廠餐食製程，到學校供膳等各環節的溫度及食品衛生安全監測，以掌握營養午餐從原料驗收、餐點製作到運輸送餐全面監控。

陳潤秋說，現階段採試辦方式監控各環節溫度檢測，並將相關監測資料上傳資訊系統由該中心即時監控。

新北市長侯友宜宣布，由農業局、教育局、衛生局組成「食安智慧監控中心」。（記者何玉華攝）

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