韓國瑜開「政府補貼學貸利息」支票 蔡總統：利率去年已調降

蘇花改將於明年2020年1月5日全線通車，總統蔡英文今早到花蓮縣境內仁水隧道南口關心工程進度。（記者王峻祺攝）

2019-11-01 11:18:32

［記者王峻祺／花蓮報導］國民黨總統參選人韓國瑜正在桃園展開2天「傾聽及下鄉紮根之旅」，昨為搶攻青年票，大開「政府補貼學貸利息」支票，甚至提供免息貸款，被網友炮轟「錢哪裡來？」總統蔡英文今早到花蓮受訪表示，去年已做一次調整，把利率從1.65調到1.15，是一個蠻大幅度的調降，同時也把寬限期調到4年，未來還會持續檢討，減輕年輕人負擔。

蔡總統說，經濟持續成長、稅收增加，我們一定會把經濟成長的果實讓全民共享，這段時間針對很多照護方面，政府措施都做了調整，希望能夠給有需求的民眾更多補助，更多的照顧。

請繼續往下閱讀...

蔡英文說，在經濟成長之餘，也希望年輕人能因為經濟成長而受到國家更多照顧，不論是長照、托育、托嬰，我們都增加了補助，更重要的是我們也給年輕人加薪、減稅，減輕他們負擔，使他們可支配的所得增加。

蔡英文強調，學貸這件事情已在去年做了一次調整，把利率從1.65調到1.15，所以是一個蠻大幅度的調降，同時也把寬限期調到4年，未來我們還是會持續檢討，看看有沒有空間，尤其在財務空間上，持續讓有學貸的學生及年輕人，可以減輕他們的負擔。

蘇花改將於明年2020年1月5日全線通車，總統蔡英文今早到花蓮縣境內仁水隧道南口關心工程進度。隨後，前往新城「巴扶以善文健站」探視部落長者。

總統蔡英文今到花蓮。（記者王峻祺攝）

總統蔡英文今到花蓮關心蘇花改進步，與工程人員合照留影。（記者王峻祺攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法