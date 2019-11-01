F-16V軍購 政院估速獲戰力、技轉民間、穩定台海3效益

行政院編制攸關對美採購F-16V戰機特別預算案的預算書，列舉這項軍購案的3項效益。（記者李欣芳翻攝）

2019-11-01 10:42:11

〔記者李欣芳／台北報導〕為向美國採購66架F-16V戰機，行政院院會昨天通過「新式戰機採購特別預算案」，行政院在預算書中詳列這項軍購有3項預期效益，包括強化台美關係，深化雙邊合作；快速獲得戰力，建構可恃國防；自主修能提升，技術轉移民間。政院認為這項軍購為歷年來美國對台軍售額度最高、性能最優的武器系統，不僅有助強化台海和平穩定，更對增進亞太地區安全具有助益。

行政院編製的預算案已送抵立法院，爭取立院本會期結束前三讀通過，這項特別預算在109年至115年共編列2472億元3883萬元，其中發價書採購項目2467億2000萬元，國內配合款等5億1883萬元。

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有關預期效益，預算書指出，首先，是快速獲得戰力，建構可恃國防。行政院認為F-16V戰機籌獲後可使戰術運用更為靈活，可擔負各種任務，快速形成戰力，捍衛我國領空。

其次，自主修能提升，技術轉移民間。行政院表示，這項軍購案已與潛在合約商簽署工業合作承諾書，將可藉由工業合作機制，提升我方軟、硬體整體維修能量，另外，美方與其合約商簽約後，經濟部工業合作小組將主導對美工業合作談判，爭取技術轉移，提升國內整體技術能量，強化我科技實力，增加國家整體競爭力。

第3，持續鞏固台美安全夥伴關係，強化雙邊合作。行政院認為這項軍購案充分展現美國履行「台灣關係法」及「六項保證」的相關承諾，這不僅有助強化台海和平穩定，更對增進亞太地區安全具有助益。未來在此良好基礎上，持續鞏固雙邊安全夥伴關係，為區域長遠穩定做出貢獻。

另外，有關國內配合款方面，預算書提及，其中「辦理新式戰機訪廠、駐廠、專案管理、換裝接訓及飛返派員出國計畫等，所需經費1億7554萬元」，亦即未來F-16V在美國出廠後，飛返台灣過程中，我國軍飛行員也將參與。

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