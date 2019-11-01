捲入外籍生黑工疑雲 里長退民進黨指與官司無關

安南區南興里長施柏男。（記者王捷翻攝）

2019-11-01 08:24:24

〔記者王捷／台南報導〕大選衝刺，綠營鐵票倉的里長卻突襲退出民進黨，讓綠營人士錯愕。台南市安南區南興里長施柏男，上屆選舉涉嫌遷入幽靈人口，今年民事庭判處當選無效還在上訴中，這個官司還沒解決，今年9月又因仲介外籍學生當黑工，調查人員將他以人口販運罪嫌移送，不過在即將起訴期間，施柏男突然PO出退黨聲明書，但施柏男否認退黨跟兩件官司有關。

施柏男4年前加入民進黨，同時選上南興里的里長，身兼康寧大學教職，上次選舉時他涉嫌遷入幽靈人口到里內投票，被檢警掌握情資，民事官司今年判處他當選無效，由於還在上訴中，施柏男仍保有里長職位，但他解釋，遷入的是他的岳父岳母，而且不是刑事官司。

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去年11月，施柏男里長又涉嫌仲介康寧大學的外籍學生到屠宰場做黑工，但他喊冤，是受學校委託照顧學生的三餐，但是學校並沒有支付他相關費用，當時仲介收了一批打工遊學的學生，學校又「買了」一批學生衝註冊，但學生實際上賺不到錢，又怪台灣對他不好，是學校、仲介與學生三方都沒說實話。

據了解，今年9月施柏男因為黑工一事，遭檢調機關調查，認為施柏男從中牽線，介紹學生給業者打工，而施柏男也有一些「債務問題」沒解決，移送後檢方讓施柏男交保，傳出將在近期做出起訴處分。

在即將起訴與大選前夕，施柏男突然PO出退黨聲明，但他強調，退黨跟官司都沒關係，如果因為協助學生被關，他願意關到死，又如果因為岳父岳母遷入選區沒當選，他也覺得很光榮，他只是認為民進黨近期的同婚政策、政治口水，違背他的信仰，他沒有要跟民進黨討什麼，只是理念不合選擇退黨。

有藍營人士看到PO文曾問施柏男是否要加入國民黨，但施柏男一一回絕，他當初加入民進黨就是要下架國民黨，不會考慮加入國民黨，目前維持無黨身分。

施柏男在臉書PO出退黨聲明，讓很多政界人士關心。（記者王捷翻攝）

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