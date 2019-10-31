深藍媽嘆「韓不夠格當總統」 兒子一席話讓她改投小英

高雄市長帶職參選總統，讓許多高雄市民相當不滿。（資料照）

2019-10-31 23:29:08

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前「放韓假」， 開始跑全台選舉行程來鞏固他的韓粉支持者，但一名網友在臉書說，長期支持國民黨的深藍媽媽，竟也認為「韓國瑜不夠格當總統」，還暗示明年會把選票投給總統蔡英文。網友見狀直呼，「你媽太偉大了！」、「好感動，連我都快要哭了」。

廖姓網友今（31日）在臉書社團「全民割草行動」發文說，中午他們家一如往常地看了許多關於韓國瑜的新聞，看著看著他忍不住詢問非常支持國民黨的媽媽：「我不懂妳們為何喜歡韓國瑜，他哪一點吸引妳？」

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未料一向深藍的媽媽竟回說，「我沒有喜歡他，我也覺得他還不夠格當總統。」廖姓網友順著媽媽的話說，「對啊，當上市長就算了，但至少也要把四年做完，再拿出政績去參選吧！」媽媽聽完則說，她認為韓還沒做完高雄市長，就決定參選總統太隨便，「都是底下那些國民黨的亂拱他去選」 。

廖姓網友更舉例，「對阿，就像你開室內設計公司，妳也不希望一個資歷做不到一年的人來當你的總經理吧，還空降課長跳總經理」，接著更直球對決問，「那妳要投給誰？」媽媽便回：「就投你要投的那個啊。」廖姓網友強調，「雖然我媽還是講不出口她要投給蔡英文，但真的是一大進步，看來每天耳濡目染還是有效的」。

文章曝光後引發網友熱烈討論，留言「好感動，連我都快要哭了」、「這招厲害」、「恭喜你媽認清事實了」、「媽媽是理性的深藍人」、「明智的選擇」。但也有人認為，「我媽也說他不會去投票，誰知道是不是只是說說」、「你媽會不會只是唬你啊」。

一名網友在臉書表示，長期支持國民黨的深藍媽媽，竟也認為「韓國瑜不夠格當總統」，還表示明年會把選票投給總統蔡英文。網友見狀直呼「你媽太偉大了！」、「好感動，連我都快要哭了」。（圖擷取自臉書「全民割草行動」）

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