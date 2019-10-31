為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

基隆議員擔心潛艦園區成轟炸目標 林右昌：我們本來就是目標

蔡英文總統「潛艦國造」政策，選定位於基隆和平島的台船基隆廠，打造潛艦產業園區。（基隆市政府提供）

蔡英文總統「潛艦國造」政策，選定位於基隆和平島的台船基隆廠，打造潛艦產業園區。（基隆市政府提供）

2019-10-31 20:23:13

〔記者林欣漢／基隆報導〕蔡英文總統「潛艦國造」政策，選定位於基隆和平島的台船基隆廠，打造潛艦產業園區，今天市議會市政總檢討，有議員質疑萬一打仗時，會讓和平島成為敵人轟炸的目標，對此，基隆市長林右昌說，基隆港自古就是要塞，也是海軍基地，「我們本來就是目標！」

林右昌施政報告指出，蔡英文總統積極推動的潛艦國造計畫，在立委蔡適應極力爭取之下，並經得標的台船公司審慎評估後，初步選定台船基隆廠，作為潛艦產業園區專用生產基地。

林右昌表示，預估整個潛艦國造上、中、下游產業鏈，約可創造1萬個以上工作機會，未來，市府除積極協助廠區與廠家進駐，也會提供周邊環境與配套設施改善，讓進駐高科技廠家與技術人員安心從事生產，針對民眾擔心可能發生的塞車問題，市府也初步研議假日和平島交通分流，配合引導疏散機制，將民眾日常生活衝擊降到最低。

市議員呂美玲認為，通常潛艦製造的地方都比較隱密，如果真的要擺和平島，萬一打仗的時候，和平島會不會變成轟炸目標？她說，蔡適應太天真了，口號空洞，她還提醒林右昌「不要被騙了！」

對此，林右昌表示，1萬個工作機會是台船評估整個造艦的生產鏈，有研發、組裝等階段，不會集中在某一個時間1萬個人全部擠進來，就他了解，台船基隆廠本來就有替海巡造船計畫，現有造船能量，不會因為潛艦排擠消失，至於轟炸說，整個基隆港自古就是要塞，也是海軍基地，潛艦園區不會影響，「我們本來就是目標！」

基隆市長林右昌說，基隆港自古就是要塞，也是海軍基地，「我們本來就是目標！」（記者林欣漢攝）

基隆市長林右昌說，基隆港自古就是要塞，也是海軍基地，「我們本來就是目標！」（記者林欣漢攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
潛艦產業園區落腳和平島 林右昌：帶來1萬多個工作機會
2019-10-30 14:19

潛艦產業園區落腳和平島 林右昌：帶來1萬多個工作機會
潛艦國造落腳台船基隆廠 林右昌：全力協助廠商進駐
2019-10-18 11:38

潛艦國造落腳台船基隆廠 林右昌：全力協助廠商進駐
竹科潤隆 全台狂銷8成！

竹科潤隆 全台狂銷8成！
防機密外洩 台船潛艦國造人員傳不得過境港澳
2019-10-28 10:59

防機密外洩 台船潛艦國造人員傳不得過境港澳
大數據實現智慧機場　助提升管理效率

大數據實現智慧機場　助提升管理效率

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播