基隆議員擔心潛艦園區成轟炸目標 林右昌：我們本來就是目標

蔡英文總統「潛艦國造」政策，選定位於基隆和平島的台船基隆廠，打造潛艦產業園區。（基隆市政府提供）

2019-10-31 20:23:13

〔記者林欣漢／基隆報導〕蔡英文總統「潛艦國造」政策，選定位於基隆和平島的台船基隆廠，打造潛艦產業園區，今天市議會市政總檢討，有議員質疑萬一打仗時，會讓和平島成為敵人轟炸的目標，對此，基隆市長林右昌說，基隆港自古就是要塞，也是海軍基地，「我們本來就是目標！」

林右昌施政報告指出，蔡英文總統積極推動的潛艦國造計畫，在立委蔡適應極力爭取之下，並經得標的台船公司審慎評估後，初步選定台船基隆廠，作為潛艦產業園區專用生產基地。

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林右昌表示，預估整個潛艦國造上、中、下游產業鏈，約可創造1萬個以上工作機會，未來，市府除積極協助廠區與廠家進駐，也會提供周邊環境與配套設施改善，讓進駐高科技廠家與技術人員安心從事生產，針對民眾擔心可能發生的塞車問題，市府也初步研議假日和平島交通分流，配合引導疏散機制，將民眾日常生活衝擊降到最低。

市議員呂美玲認為，通常潛艦製造的地方都比較隱密，如果真的要擺和平島，萬一打仗的時候，和平島會不會變成轟炸目標？她說，蔡適應太天真了，口號空洞，她還提醒林右昌「不要被騙了！」

對此，林右昌表示，1萬個工作機會是台船評估整個造艦的生產鏈，有研發、組裝等階段，不會集中在某一個時間1萬個人全部擠進來，就他了解，台船基隆廠本來就有替海巡造船計畫，現有造船能量，不會因為潛艦排擠消失，至於轟炸說，整個基隆港自古就是要塞，也是海軍基地，潛艦園區不會影響，「我們本來就是目標！」

基隆市長林右昌說，基隆港自古就是要塞，也是海軍基地，「我們本來就是目標！」（記者林欣漢攝）

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