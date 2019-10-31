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陸委會：國台辦記者會成政治操作平台

陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會表示，國台辦記者會已成為對台「非事實性惡意攻訐平台」，目的是介選。（資料照，記者羅沛德攝）

陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會表示，國台辦記者會已成為對台「非事實性惡意攻訐平台」，目的是介選。（資料照，記者羅沛德攝）

2019-10-31 21:20:16

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國參議院29日一致同意通過「台北法案」，中國國台辦稱這是美國打「台灣牌」，民進黨當局「投懷送抱、甘當棋子」。陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會表示，國台辦記者會已成為對台「非事實性惡意攻訐平台」，目的是介選。

邱垂正表示，國台辦記者會已成為陸方「非事實性惡意攻訐與政治操作平台」，且手法頗有規律。

邱垂正指出，國台辦的「操作方程式」是透過媒體記者片面提問，隨即由發言人發表「顛倒是非的錯誤資訊或單邊政策宣傳」，最後將兩岸關係惡化因素，全部歸責台灣，並大肆宣傳對台友好立場，混淆外界視聽，最終目的是介入選舉，在台灣進入選舉時刻，影響台灣社會氛圍。

此外，世界飛安高峰會（IASS）11月4日將在台北舉行，傳出中方有意杯葛，沒有中國、港澳民航單位報名參加，更傳出連受僱於外商單位的中國籍員工想來參與盛會，都因簽證問題無法來台。

對此，邱垂正表示，高峰會是秉持提升國際飛安並強化我民航國際交流為宗旨，會議具有高度專業性，不涉及政治意涵。如果中共今年因IASS在台灣舉辦，刻意抵制或不派員與會，那麼就是明顯政治凌駕飛安、人道關懷，忽視民眾的飛航安全。

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