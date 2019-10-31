韓國瑜國政團：成立庶民經濟希望工程基金 再造百業興盛榮景

韓國瑜顧問團總召張善政（中）與成員王明鉅（右）、杜震華（左），連袂提出政策牛肉規劃方向。（記者洪臣宏攝）

2019-10-31 17:20:22

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團今日指出，針對中小企業的百工百業，將規劃成立「庶民經濟希望工程基金」，透過提升經濟部「中小企業處」與「商業司」位階，成立庶民經濟服務團，並強化「職能證照」與「商家分級」等具體措施，創造百業追求卓越的誘因，希望再造台灣百業興盛的榮景。

韓國瑜國政顧問團總召張善政表示，國內產業以中小企業居多，面對數位潮流來襲，不像鴻海與台積電這種巨型企業具備自主的研發與因應能力，中小企業數位轉型絕對是政府必須要協助的重點。

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張善政並表示，現在年輕人手機、電腦與網路操作熟練，數位應用的習慣已經相當具備，若再施以製造專業的訓練、產業經驗的培養，可以成為協助製造業數位轉型的生力軍，也是成立新創事業的契機。

因此，韓國瑜國政顧問團規劃先由政府出面召集研究法人、公協會組成產業顧問諮詢團，盤點製造產業的問題與需求，規劃出數位轉型所需的基本解決方案，再來則是協助具有基本機械、電機、工業工程等專業的年輕人，協同學界的師資人才，組成智慧製造的顧問服務公司，同時也要配套導入研究法人的產業實務經驗，媒合要進行數位轉型的製造業對象，進行智慧製造實際的導入工作，對於參與數位轉型的先導製造業，國政顧問團認為，政府應該補貼費用，降低導入的風險。

國政顧問團指出，在上述政策與模式下，希望在南部製造業密集的工業區成立智慧製造顧問服務公司的新聚落，並讓研究法人的實務經驗老手陪同進駐，如此將可協助南部的製造業轉型智慧製造，也創造南部智慧服務的新創事業，增加年輕人在南部的高端就業機會，而且這個模式如果推展成功，也可以運用屏東農業科技園區的基礎，複製到農業領域，促成智慧農業逐漸發展成型。

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