婦聯會強調財產非屬單一來源 批黨產會「特種基金」具政治目的

婦聯會日前宣布若財產官司勝訴將提撥200億給各界公益團體使用。（記者楊綿傑攝）

2019-10-31 16:35:33

〔記者楊綿傑／台北報導〕本月中旬婦聯會召開會員代表大會，決議不轉型政黨外，若遭凍結財產官司勝訴，將提撥200億捐贈各公益團體使用。婦聯會今表示，目前已有超過220個公益團體來聯繫，這將比黨產會設定特種基金運用更有意義，同時也再次強調，會內財產並非單一來源「勞軍捐」而來，更批評黨產會的「特種基金」恐具政治目的。

婦聯會表示，黨產會依據違憲的黨產條例，逕行於今年3月19日下行政命令，沒收婦聯會99.3％約388億元財產，侵害人民的財產權，婦聯會提起行政訴訟，已獲台北高等行政法院裁定停止執行，本訴仍在進行中，婦聯會相信司法必能主持公道，最後獲得勝訴。一旦婦聯會能够動用財產，與婦聯會簽訂契約的公益團體，即可依約獲贈公益經費。

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婦聯會說，經過會員代表大會通過提撥新台幣200億元就指定用途捐贈給國內各團體作公益服務，一旦與黨產會的訴訟獲勝，即依約執行。婦聯會也透露，消息一出獲得熱烈廻響，已有超過220個公益團體與婦聯會聯繫，表示願意與婦聯會共同努力推動社會福利事項，造福人民。

針對媒體昨日引用黨產會臉書發文，指稱婦聯會名下財產來自全民手上強收的「勞軍捐」，屬不當黨產。婦聯會重申，會內的財產來自各界的捐贈，並非單一來源，黨產會所謂之勞軍捐實為進出口公會的「勞軍捐款」，依據74次分撥會議紀錄，婦聯會獲分65億元，到會金額62億。而婦聯會實際捐建軍宅（含眷舍及職務官舍）高達5萬3026戶，總支出逾98億元，所獲勞軍捐款已全數用在軍宅計畫中。

對於黨產會指沒收款項將設立「特種基金」，如社福、長照、教育等。婦聯會則批評，這是故意張冠李戴避重就輕，實際上依據促轉條例，相關特種基金係「作為推動轉型正義、人權教育、長期照顧、社會福利政策及轉型正義相關文化事務之用」，這中間的政治目的與操作空間不知有多大，當然不如把錢直接用在人民的身上，讓民眾受惠。

婦聯會表示，近日來與婦聯會聯繫的220多個公益團體，涵蓋社會福利的各個面向，包括身心殘障、長照、家暴防治、醫療服務、生命教育、青少年與兒童福利等等，都是當前亟待關注的社會議題。他們均認為，如果獲得婦聯會的捐贈，一定能為社會做很多實際而有益的事，對台灣的貢獻將遠甚於該筆財產被政府沒入國庫作不特定使用。

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