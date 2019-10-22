婦聯會開放申請「不當黨產」經費 黨產會批：無權做任何處分

2019-10-22 16:33

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會認定婦聯會388億元財產為不當黨產，依法須收歸國有。事後，婦聯會不服處分，提出行政訴訟。今日更在官網發文宣布，開放公益團體來申請200億元經費，待司法訴訟勝訴後履約；對此，黨產會強調，婦聯會無權做任何處分，或逾權稱處分財產，要動用不當黨產，必須經該會核准許可。

婦聯會今日發文表示，10月16日會員代表大會中通過提撥200億元捐贈給國內各公益團體，做為辦理軍警消、榮眷福利、社福公益慈善事業、長照、婦幼與青年發展與福利等事項之用。歡迎國內各公益團體即日起向婦聯會提出申請。

婦聯會指出，雖然當前黨產會依據違憲的黨產條例，逕行下令沒收婦聯會99.3%，約388億元的財產，但婦聯會已提起行政訴訟，相信最後會獲得法院判定勝訴。

婦聯會聲稱，一旦勝訴，婦聯會財產將全數用於公益，此次會員代表大會決定先提撥200億元做「定向捐贈」，歡迎各公益團體即日起擬具工作計畫及經費預算書，並檢附組織簡介及過去實績向婦聯會提出申請，經審查合格者即簽訂附條件的贈與契約，在司法訴訟獲得勝訴後依約履行。

對此，黨產會發言人施錦芳受訪表示，婦聯會公開宣示捐贈公益團體，立意良善，本會予以尊重，但捐贈應該使用2億4千多萬元合法財產。

「婦聯會無權處分！」施錦芳強調，婦聯會勞軍捐剩餘款388億元，黨產會已認定為不當取得財產，應移轉國有。依法若要動用須經黨產會許可，婦聯會無權做任何處分，更不能違法逾權說要處分財產。

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