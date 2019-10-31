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首頁　>　政治

質疑東貝投資案 國民黨立委：拿國發基金政策買票？

國民黨立委許毓仁（右）、費鴻泰（左）今召開「名不符實的國發基金亂象」記者會。（記者塗建榮攝）

國民黨立委許毓仁（右）、費鴻泰（左）今召開「名不符實的國發基金亂象」記者會。（記者塗建榮攝）

2019-10-31 14:55:07

〔記者陳昀／台北報導〕國發基金今年1月底入股LED廠東貝光電1億450萬元，8個月後卻傳出財務吃緊及申請紓困，國民黨立委許毓仁指出，截至第二季東貝合併淨損達2.35億元，國發基金投資審核機制顯然失靈，更質疑政院鼓勵銀行貸款給中小企業，又用國發基金認股銀行，藉此掌握「金脈」、「人脈」，是把國發基金當成「選舉基金」的政策買票？

許毓仁、費鴻泰今天開記者會指出，國發基金投資案皆需經過政策評估、專家學者投資評估審議並完成財務盡職調查（DD）後，再提報國發會通過等三階段程序，但東貝財報顯示，2016年、2017年每股稅後分別虧損1.41、4.93元，截至今年第二季止，東貝合併淨損2.35億元，每股稅後仍虧損0.52元，國發基金的審查會議評估顯然大有問題，主張全面暫緩國發基金的直接投資。

許毓仁說，為鼓勵銀行貸款給中小企業，年初行政院長蘇貞昌指示修改辦法，將放款家數納入考核，形同「政策買票」，慷人民之慨來掌握中小企業的「金脈」與「人脈」，資產總額僅670億的台企銀撐不住，9月傳出私募100億，最後還是國發基金進場認股50億，難道國發基金已淪為「紓困基金」或「選舉基金」嗎？

費鴻泰也批評，東貝光電的案例只是冰山一角，去坊間打聽，國發基金亂投資的案例更多，未來一定會陸續被揭露；他擔任立委15年以來，從沒看過一個行政院長像蘇貞昌這樣，對公股行庫手伸那麼長的，4月大幅更動公股行庫的人事聘用，並強力要求放大放款幅度，連不適任的人都找進來不要選舉到了，不要只有選舉考量，沒有專業考量。

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