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回擊國民黨批傲慢 政院︰人身攻擊、辱罵官員！
2019-10-31 13:09:47
〔記者李欣芳／台北報導〕國民黨總統提名人韓國瑜的競選團隊今天舉行「下架傲慢蔡政府記者會」，批評行政院長蘇貞昌以及其下的內政部長徐國勇、陸委會主委陳明通針對陳同佳案的處理方式「髮夾彎」，且態度傲慢，藐視媒體監督權利，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天中午受訪時提出反擊。
Kolas回應說，這場記者會刻意忽略在野黨立委在國會無差別地放大音量、人身攻擊、辱罵官員的前情提要，記者會現場也刻意剪接官員被激怒後的反應，我們認為其實討論政策大可不必如此。
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Kolas說，行政院樂見、歡迎，並且擁抱對於建設性、理性的政策討論，同時我們認為也應該更謙卑接受人民與媒體的監督、檢驗。
行政院今天召開院會，Kolas是在會後受訪時，做以上表示。