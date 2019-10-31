回擊國民黨批傲慢 政院︰人身攻擊、辱罵官員！

國民黨與韓國瑜競選團隊舉行記者會批評行政院長蘇貞昌以及內政部長徐國勇等人針對陳同佳案的處理態度傲慢，藐視媒體監督權利，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）提出反擊。（記者李欣芳攝）

2019-10-31 13:09:47

〔記者李欣芳／台北報導〕國民黨總統提名人韓國瑜的競選團隊今天舉行「下架傲慢蔡政府記者會」，批評行政院長蘇貞昌以及其下的內政部長徐國勇、陸委會主委陳明通針對陳同佳案的處理方式「髮夾彎」，且態度傲慢，藐視媒體監督權利，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天中午受訪時提出反擊。

Kolas回應說，這場記者會刻意忽略在野黨立委在國會無差別地放大音量、人身攻擊、辱罵官員的前情提要，記者會現場也刻意剪接官員被激怒後的反應，我們認為其實討論政策大可不必如此。

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Kolas說，行政院樂見、歡迎，並且擁抱對於建設性、理性的政策討論，同時我們認為也應該更謙卑接受人民與媒體的監督、檢驗。

行政院今天召開院會，Kolas是在會後受訪時，做以上表示。

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