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接韓國瑜全國競總主委？朱立倫：歷任黨主席都有責任

朱立倫31日早上偕國民黨新北第一選區立委參選人洪孟楷，至淡水清水街市場掃街拜票。（記者陳心瑜攝）

朱立倫31日早上偕國民黨新北第一選區立委參選人洪孟楷，至淡水清水街市場掃街拜票。（記者陳心瑜攝）

2019-10-31 11:31:37

〔記者陳心瑜／新北報導〕外傳前新北市長、前國民黨主席朱立倫首肯，願出任國民黨總統提名人韓國瑜全國競選總部主委，朱立倫今天受訪表示，全國競選總部的主委人選，應該要尊重韓市長，且「歷任黨主席大家都有責任」，表示擔任榮譽主委是很自然的情況，但將來競選總部的工作要怎麼幫忙，又是另外一回事。不過，他認為競選總部應該要和黨部結合在一起，發揮最強戰力。

朱立倫今天早上偕國民黨新北第一選區立委參選人洪孟楷，至淡水清水街市場掃街拜票。

朱立倫說，國民黨歷任主席，都應該全力支持韓市長和立委候選人，歷任主席們都要擔任榮譽主委或其他職務，競選總部也應該和黨部結合，讓戰力發揮到最高，團結一致獲得勝選。

至於韓國瑜是否提出邀請，朱立倫說，這個週末洪秀柱的立委競選總部會成立，韓國瑜也會參加，他會和韓市長碰面，目前只是提到「歷任黨主席都能幫忙」，而擔任榮譽主委，是很自然的情況，至於歷任黨主席怎麼幫忙競選總部的工作，這些另外一回事，還沒跟韓討論過，我的看法是競選總部還是要和黨部二合一。

至於誰出任比較適合？朱立倫則說，要尊重韓，強調歷任黨主席都有責任，也會全力的幫忙。

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