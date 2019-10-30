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首頁　>　政治

滿意韓國瑜施政滿意度的請舉手？議員詢問官員 結果是…

民進黨議員高閔琳。（資料照）

民進黨議員高閔琳。（資料照）

2019-10-30 21:22:49

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會今天下午進行內政部門質詢，民進黨議員高閔琳詢問在場官員「滿意韓國瑜施政滿意度的請舉手？」，結果沒有任何一位官員舉手。

今天傍晚登場質詢的高閔琳指出，市府研考會最近又要做市政滿意度調查，卻不敢問市民對韓國瑜滿意不滿意？不敢問市民光榮感？那問卷設計到底問了市民那些問題？

高雄市研考會主委李銘義說，民調設計沒問對韓市長滿不滿意、光不光榮，只問政策、政績。

高閔琳立刻反問，「那有沒有問市民對於迪士尼沒來、阿諾沒來、賽馬場沒了、石油沒挖、青創基金100億只編3億的政策問題？」李銘義也說沒有。

高閔琳批說，「北有柯文哲」，遠雄大巨蛋會過關，就是把會影響電腦模擬防災安全逃生的重要參數關掉，是靠作弊才蒙混過關；而高雄，也有韓國瑜和高雄市政府研考會做了一份「不問市民滿意與否」、「光榮與否」的市政滿意度民調，一樣靠作弊來自欺欺人、欺騙市民。

高閔琳強調，去年許多市民受騙上當、把神聖的一票投給韓國瑜，未料韓國瑜上任荒廢市政、才3個月就準備落跑、搞得天怒人怨，高雄市政滿意度已有超過6成市民不滿意、更有6成市民支持罷免韓國瑜。

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