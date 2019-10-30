為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

新政黨「歐巴桑聯盟」成立 關注教育、婦女、小民政治

歐巴桑聯盟今天宣布成立。（歐巴桑聯盟提供）

歐巴桑聯盟今天宣布成立。（歐巴桑聯盟提供）

2019-10-30 21:16:53

〔記者楊綿傑／台北報導〕歐巴桑也瘋政治！新政黨「歐巴桑聯盟」今天宣布正式成立，未來首先將推動家內體罰禁止、推動台灣婦女在職場就業和社會支持體系改善，改革參選門檻過高的保證金數額限制，落實政治代理制度等，期望從媽媽及小民身分出發，透過自身經驗完善國家社會的政策。

歐巴桑聯盟召集人張淑惠說，這個黨是由一群媽媽所組成，從自己自身經驗中帶給社會一些觀念，並訴求女性參政。未來首要將從兒童人權、親子友善角度出發，推動「家庭落實不體罰」政策。她認為，管教與兒虐許多時候存在模糊地帶，這讓孩子處於受侵害的危險，但其實管教不必以體罰做為手段。

張淑惠提到，目前包括日、韓、法等國，都已立法禁止家庭內體罰，兒童是獨立的、平等的一個個體，就連警察都不能對犯人施以暴力，更何況是對待孩子，未來將戮力朝此方向推動，並搭配更有效的社會安全網，真正落實保障兒童人權。

此外，婦女權益也是歐巴桑聯盟關注的重點，張淑惠說，目標是能建構出「多元親職支持系統」，讓一個女性不會為自己所做的選擇感到害怕，現在社會氛圍仍然傾向不友善，要選擇孩子，工作就沒辦法顧及，選擇工作，孩子就沒辦法妥善照顧，她們要打破這個狀況。

張淑惠表示，健康的系統包括托育及教育制度完善、職場也要友善，工作能夠受到保障，才真正能提升生育率，這不是靠發錢就能解決，要從媽媽真正的需求出發；並且，性別平權也是重要的，所以會同步倡議，先生育嬰也能有更多獎勵的做法。

第三部分則是小民參政，張淑惠說，台灣要參與選舉，保證金高昂在世界名列前茅，她們已經提出釋憲案；也訴求落實政治代理，當選後部分薪資回捐、三屆任滿換人等制度。聯盟成員不以走政治明星路線，不花大錢廣告、交換利益，將透過密集的街頭短講，直接跟民眾面對面溝通，倡導理念，改變政治文化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
3位「歐巴桑聯盟」高市議員候選人很另類！從生活出發翻轉政治

3位「歐巴桑聯盟」高市議員候選人很另類！從生活出發翻轉政治
婦聯會決議不轉型政黨 內政部：依法應予解散

婦聯會決議不轉型政黨 內政部：依法應予解散
中華電信16款護國神犬貼圖免費下載

中華電信16款護國神犬貼圖免費下載
全國僅15政黨完成法人登記 逾期將廢止備案

全國僅15政黨完成法人登記 逾期將廢止備案
列不分區傳反彈 吳敦義：名單有年輕也會有成熟

列不分區傳反彈 吳敦義：名單有年輕也會有成熟
桃機四十周年　王明德領航朝智慧化發展

桃機四十周年　王明德領航朝智慧化發展
民眾黨參選人在校門口發糖果 家長怒批：尊重家長好嗎

民眾黨參選人在校門口發糖果 家長怒批：尊重家長好嗎
不相信「聰明工作」！郭台銘透露職場態度：努力工作

不相信「聰明工作」！郭台銘透露職場態度：努力工作

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播