新政黨「歐巴桑聯盟」成立 關注教育、婦女、小民政治

歐巴桑聯盟今天宣布成立。（歐巴桑聯盟提供）

2019-10-30 21:16:53

〔記者楊綿傑／台北報導〕歐巴桑也瘋政治！新政黨「歐巴桑聯盟」今天宣布正式成立，未來首先將推動家內體罰禁止、推動台灣婦女在職場就業和社會支持體系改善，改革參選門檻過高的保證金數額限制，落實政治代理制度等，期望從媽媽及小民身分出發，透過自身經驗完善國家社會的政策。

歐巴桑聯盟召集人張淑惠說，這個黨是由一群媽媽所組成，從自己自身經驗中帶給社會一些觀念，並訴求女性參政。未來首要將從兒童人權、親子友善角度出發，推動「家庭落實不體罰」政策。她認為，管教與兒虐許多時候存在模糊地帶，這讓孩子處於受侵害的危險，但其實管教不必以體罰做為手段。

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張淑惠提到，目前包括日、韓、法等國，都已立法禁止家庭內體罰，兒童是獨立的、平等的一個個體，就連警察都不能對犯人施以暴力，更何況是對待孩子，未來將戮力朝此方向推動，並搭配更有效的社會安全網，真正落實保障兒童人權。

此外，婦女權益也是歐巴桑聯盟關注的重點，張淑惠說，目標是能建構出「多元親職支持系統」，讓一個女性不會為自己所做的選擇感到害怕，現在社會氛圍仍然傾向不友善，要選擇孩子，工作就沒辦法顧及，選擇工作，孩子就沒辦法妥善照顧，她們要打破這個狀況。

張淑惠表示，健康的系統包括托育及教育制度完善、職場也要友善，工作能夠受到保障，才真正能提升生育率，這不是靠發錢就能解決，要從媽媽真正的需求出發；並且，性別平權也是重要的，所以會同步倡議，先生育嬰也能有更多獎勵的做法。

第三部分則是小民參政，張淑惠說，台灣要參與選舉，保證金高昂在世界名列前茅，她們已經提出釋憲案；也訴求落實政治代理，當選後部分薪資回捐、三屆任滿換人等制度。聯盟成員不以走政治明星路線，不花大錢廣告、交換利益，將透過密集的街頭短講，直接跟民眾面對面溝通，倡導理念，改變政治文化。

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