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首頁　>　政治

中選會通過立委競選經費上限 新竹市1930萬9千元居冠

中選會主委李進勇。（資料照，記者簡榮豐攝）

中選會主委李進勇。（資料照，記者簡榮豐攝）

2019-10-30 20:15:15

〔記者黃欣柏／台北報導〕中選會今舉行委員會議，會中通過第10屆區域及原住民立委選舉候選人競選經費最高金額，其中以新竹市選區競選金額上限1930萬9千元為最高。中選會表示，相關金額將載明於11月8日發佈的選舉公告中。

中選會指出，立委競選經費最高金額的計算方式，是依「公職人員選舉罷免法」第41條第2項第1款規定，用各該選舉區之應選名額除選舉區人口總數百分之70，再乘以基本金額新台幣30元所得數額，最後再加上固定金額1000萬元。

根據中選會計算，本次區域立委選舉的競選經費上限金額最高為新竹市選區，達1930萬9千元，金額最低則是在連江縣選區，為1027萬元。平地原住民選區的競選經費上限為1186萬7千元，而山地原住民選區為1211萬7千元。

據了解，中選會雖訂有競選經費上限，但目前選罷法中並未訂定超過上限的罰則，因此此上限並無強制力。

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