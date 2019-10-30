「我問心無愧！」謝震武重話反擊家人無故遭牽扯

主持人謝震武今晚嚴正表示：「我從來不曾用這個位置的發言，去攫取任何包括我及家人的不當利益、職務這些東西。以前不曾有過，現在不會有，以後也不會出現」。（資料照，記者胡舜翔攝）

2019-10-30 20:37:23

〔即時新聞／綜合報導〕知名律師、主持人謝震武日前在節目中批評韓國瑜長達10分鐘，連帶使得妻子李月娥從台中市政府顧問轉職台南市美術館副館長一事備受矚目，甚至有部份輿論批評這是酬庸。對此，謝震武今晚在電視上嚴正澄清，表示妻子轉職與他的言論絕無干係，他也從未用他職務之便攫取不當利益、職務。「現在不會有，以後也不會出現」，謝震武也說，以後若再有類似不當指摘，「法律人，法律解決」。

對於外界有部分輿論暗指謝震武妻子李月娥轉職是酬庸，謝震武今（30）日在年代新聞台主持的政論節目「新聞面對面」做出回應，在節目一開始就對此做出澄清。謝震武表示，他是在本月24日對韓國瑜提出看法，而妻子的請辭、退休申請早在24日之前，「這個時間序大家懂了吧」？

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謝震武說，自他主持政論節目以來，知道這個位置的發言要非常謹言慎行，身為媒體人、法律人，他也對此非常要求。謝震武嚴正表示，「我從來不曾用這個位置的發言，去攫取任何包括我及家人的不當利益、職務這些東西。以前不曾有過，現在不會有，以後也不會出現」。謝震武說，不敢稱自己是台灣良心，但他一直努力朝這個角度在走。「到目前為止，我只能說，我問心無愧」。

謝震武警告，針對他家人的這些事情，這次講完之後，未來不會再提。過去或許有一些誤解，「從今天以後，如果還有任何不當的一些指摘的話，法律人，法律解決」。

謝震武嚴正表示，「我從來不曾用這個位置的發言，去攫取任何包括我及家人的不當利益、職務這些東西。以前不曾有過，現在不會有，以後也不會出現」。謝震武說，不敢稱自己是台灣良心，但他一直努力朝這個角度在走。「到目前為止，我只能說，我問心無愧」。（擷取自新聞面對面）

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