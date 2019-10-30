尷尬！韓國瑜談農漁產外銷問這題 被民眾「打臉」

韓國瑜指出，國外的飲食習慣改變，東西自然賣得出去。（記者許麗娟攝）

2019-10-30 20:12:39

〔記者許麗娟／雲林報導〕國民黨總統參選人韓國瑜請假拚選舉進入第15天，今天再次回到雲林，到莿桐豆皮工廠舉辦座談會。有民眾反映，豆皮冬天賣得好，但夏天銷路差；韓國瑜回應說，要改變飲食習慣東西自然賣得出去，甚至舉例20年前台灣人中秋節不烤肉，但現在已變成烤肉節，但民眾普遍回答，20年前中秋節有在烤肉。

面對民眾反映豆皮的銷路受季節性影響很大，韓國瑜在回覆前，先問了現場民眾：「20年以前過中秋節，你們有沒有烤肉？」民眾大聲回應：「有！」韓國瑜則自己搖搖頭說，20年前很少，他接著說，為什麼現在中秋節大家都在烤肉？因為飲食習慣、過節慶的方式改變了，所以吃東西是可以改變的，現在中秋節已經叫烤肉節，但2、30年前都在吃月餅，所以他以此答覆年輕的豆皮廠業者，有沒有一些國家和地區的飲食會改變？

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韓國瑜再舉例，10年前全世界都不知道台灣的珍珠奶茶，可是現在歐洲、美國、中國都在瘋台灣的珍珠奶茶，因為大家腦袋裡有新的東西：「台灣珍珠奶茶真好喝」，所以，未來如果能掌握住外銷，像前台中市長胡志強說過，外國人去台中住五星級酒店、吃山珍海味覺得沒有什麼，反而對火鍋、涮涮鍋覺得驚喜，因為沒有看過這種鍋會冒火的，吃了也覺得好吃，所以飲食會改變，改變以後，東西（豆皮）就可以開始賣出去，這個是很重要的觀念。

韓國瑜也再度指出，農漁民若賺到錢，年輕人自然會回來，過去青年農民、青年漁民失敗者最多，因為一腔熱血卻找不到通路，他自己堅持農產品、水產品只要是正常的收作，要3成外銷、7成內銷，由政府負責搶訂單，搶到後農漁民自然負責生產。

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