議員批進派出所沒人理 高市警局長尷尬

針對議員批評警察服務態度不佳，高雄市警察局長李永癸強調會再教育，並祭出處分。（記者葛祐豪攝）

2019-10-30 19:15:48

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會今天下午進行內政部門質詢，多位國民黨議員聯合質詢時，批評警察服務態度不佳，連議員打電話都不接，還有議員說自己進入派出所，警察理都不理。對此，高雄市警察局長李永癸強調會再教育，並祭出處分。

國民黨高雄市議員曾俊傑、曾麗燕、黃香菽、蔡武宏等人，今天下午聯合質詢，請來高雄市警局17位分局長排排坐列席。

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曾俊傑率先開砲說，議員也是有選民服務，但並非關說，但有些員警卻不接議員電話。李永癸表示會檢討改進，若真的故意不接議員電話，將會處分。

市議員曾麗燕自嘲說：「有一位議員進派出所，居然沒有人打招呼，議員都不被重視，那對一般百姓會是怎樣態度？那個人就是我！」

曾麗燕表示「真的很丟臉」，她當了這麼久的議員，當時還穿著繡有議員名字的背心，她向員警打招呼說「你們好」，幾位員警卻連理都不理她。

對此，李永癸強調會檢討改進，重要課程會教育員警，要熱情服務，有人進來，要趕快請人家坐下、倒杯茶，問他什麼事情？

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