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首頁　>　政治

中高齡就業法初審通過 年齡歧視最高罰150萬

立法院社會福利及衛生環境委員會初審通過「中高齡者及高齡者就業促進法草案」，召委邱泰源、勞動部長許銘春以及民進黨立委吳玉琴、陳靜敏會後合照。（記者陳昀攝）

立法院社會福利及衛生環境委員會初審通過「中高齡者及高齡者就業促進法草案」，召委邱泰源、勞動部長許銘春以及民進黨立委吳玉琴、陳靜敏會後合照。（記者陳昀攝）

2019-10-30 19:09:24

〔記者陳昀／台北報導〕立法院社會福利及衛生環境委員會今天初審通過「中高齡者及高齡者就業促進法草案」，將提報院會討論、不需交付黨團協商，開放雇主以定期契約雇用65歲以上勞工，若涉及職場年齡歧視，最高可罰150萬元；另通過附帶決議，要求勞動部針對受雇者家屬的長照需求研議相關措施。

「中高齡者及高齡者就業促進法草案」是針對年滿45歲中高齡及65歲以上高齡者推出的就業專法，勞動部歸納「一彈、一禁、三補助」5個重心，包含彈性放寬雇主以定期契約聘用高齡勞工、禁止對銀髮人才或高齡者差別對待，以及發給失業中高齡者津貼、補助企業對在職中高齡者或高齡者職務再設計、獎助留用依法退休高齡者的企業。

草案明定，雇主不得以年齡為由予以受雇者差別待遇，包含招募、分發、考績、薪資給付、退休、資遣等給予直接或間接地不利對待，違者可處30萬元至150萬元罰鍰，且應公布負責人姓名，並限期改善，屆期未改善應按次處罰。

民進黨立委陳靜敏等人指出，據統計，44％在職照顧者是中高齡、37％具10年以上資歷，這群熟練的勞工若為了照顧家人離職，不僅對雇主來說可惜，也衍生社會成本，提案將「長照假」及「托老措施補助」入法，因應受雇者家人發生嚴重疾病、突發事故至使失能或其他長照需求；對此，初審時也增修條文，要求雇主轉介適當長照資源，並以附帶決議要求勞動部研議相關措施。

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