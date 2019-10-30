為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

台日交流新里程碑！雙方今簽「環境保護合作備忘錄」

台灣日本關係協會會長邱義仁（左）及日本台灣交流協會會長大橋光夫（右）分別代表台日雙方簽署文件。（環保署提供）

台灣日本關係協會會長邱義仁（左）及日本台灣交流協會會長大橋光夫（右）分別代表台日雙方簽署文件。（環保署提供）

2019-10-30 19:28:03

〔記者羅綺／台北報導〕台灣日本關係協會與日本台灣交流協會於週三上午，在日本東京大倉飯店簽署「環境保護交流與合作瞭解備忘錄」。環保署指出，瞭解備忘錄的簽署建立於台日雙方長期友好合作的基石上，期盼雙方進一步深化環境領域的交流，對國際環境議題達成共識，並共同對維護亞太區域的環境做出貢獻。

環保署指出，台日環保合作備忘錄涵蓋之合作領域，包括：環境教育、環境影響評估丶空氣品質管制與監控、海洋污染防治、廢棄物管理（含資源回收）、氣候變遷減緩與調適、環境標章、環境法制、毒性化學物質管理、土壤污染整治等。雙方除每年或每2年定期輪流於台灣或日本召開「台日環境會議」外，必要時並將隨時舉行專家交流會議，強化雙方於資訊、經驗及意見之交換。

環保署指出，此次瞭解備忘錄的簽署，是台日雙邊環境保護交流繼2005年簽署「關於控制有害廢棄物越境轉移及其處置協定」及2006年召開首屆「台日環境會議」以來的重要里程碑。

簽署儀式由台灣日本關係協會邱義仁會長及日本台灣交流協會大橋光夫會長分别代表簽署；環境保護署技監兼執行秘書陳世偉及日本環境省大臣官房審議官上田康治均到場觀禮見證。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台日經貿會議今登場 可望簽署4備忘錄

台日經貿會議今登場 可望簽署4備忘錄
低調出席天皇登基卻遭酸 謝長廷：唱衰跟中共有什麼兩樣？

低調出席天皇登基卻遭酸 謝長廷：唱衰跟中共有什麼兩樣？
中華電信16款護國神犬貼圖免費下載

中華電信16款護國神犬貼圖免費下載
台日友誼萬歲！24城市搶著要 東京奧運接待台灣選手最熱門

台日友誼萬歲！24城市搶著要 東京奧運接待台灣選手最熱門
桃機四十周年　王明德領航朝智慧化發展

桃機四十周年　王明德領航朝智慧化發展

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播