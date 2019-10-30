台日交流新里程碑！雙方今簽「環境保護合作備忘錄」

台灣日本關係協會會長邱義仁（左）及日本台灣交流協會會長大橋光夫（右）分別代表台日雙方簽署文件。（環保署提供）

2019-10-30 19:28:03

〔記者羅綺／台北報導〕台灣日本關係協會與日本台灣交流協會於週三上午，在日本東京大倉飯店簽署「環境保護交流與合作瞭解備忘錄」。環保署指出，瞭解備忘錄的簽署建立於台日雙方長期友好合作的基石上，期盼雙方進一步深化環境領域的交流，對國際環境議題達成共識，並共同對維護亞太區域的環境做出貢獻。

環保署指出，台日環保合作備忘錄涵蓋之合作領域，包括：環境教育、環境影響評估丶空氣品質管制與監控、海洋污染防治、廢棄物管理（含資源回收）、氣候變遷減緩與調適、環境標章、環境法制、毒性化學物質管理、土壤污染整治等。雙方除每年或每2年定期輪流於台灣或日本召開「台日環境會議」外，必要時並將隨時舉行專家交流會議，強化雙方於資訊、經驗及意見之交換。

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環保署指出，此次瞭解備忘錄的簽署，是台日雙邊環境保護交流繼2005年簽署「關於控制有害廢棄物越境轉移及其處置協定」及2006年召開首屆「台日環境會議」以來的重要里程碑。

簽署儀式由台灣日本關係協會邱義仁會長及日本台灣交流協會大橋光夫會長分别代表簽署；環境保護署技監兼執行秘書陳世偉及日本環境省大臣官房審議官上田康治均到場觀禮見證。

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