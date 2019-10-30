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民眾黨酸社宅推動靠北市 內政部次長：又不是在比賽

內政部政務次長花敬群說，推動社宅不是在比賽誰快，現階段吵這些沒有用，中央、地方應該一起努力來做，8年20萬戶絕對是有可能做到的。（資料照）

內政部政務次長花敬群說，推動社宅不是在比賽誰快，現階段吵這些沒有用，中央、地方應該一起努力來做，8年20萬戶絕對是有可能做到的。（資料照）

2019-10-30 17:05:11

〔記者黃欣柏／台北報導〕台北市長柯文哲昨天與內政部為社會住宅政策隔空交鋒，柯文哲所屬的台灣民眾黨今天再發文質疑內政部藐視地方自治權限，並指中央訂立的目標，連台北市都已不切實際，何況是全國。對此，內政部政務次長花敬群表示，推動社宅不是在比賽誰快，現階段吵這些沒有用，中央、地方應該一起努力來做，8年20萬戶絕對是有可能做到的。

花敬群今天說，推動社宅不是在比賽誰做得快，現在政府正好有這個政策目標，而且土地、資金、人力也都逐漸到位，中央、地方應該一起努力來做，這不是為了達成誰的政策，而是民眾真的有這個需求。

對於民眾黨質疑內政部推責任給地方政府，花敬群說，中央、地方各自有其權責，政策由中央制定，並提供必要的法制、資源協助，再由地方政府負責執行。現在有些地方政府的狀況是連蓋個幾百戶社會住宅都很困難，對於這些縣市，中央必須得去協助，當然也會希望比較有能力的縣市能夠多做一點，一起來達成整個國家的重要政策。

花敬群強調，其實現在內政部與縣市政府的執行同仁，都有非常好的溝通與合作模式，這是全民之福，8年20萬戶社宅不是達不到的空談，而是絕對有可能達成的目標。

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