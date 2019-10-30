民眾黨員已近6千 雙北約4成、45歲以下佔8成5

台灣民眾黨秘書長張哲揚（左）、發言人陳思宇（右）今天下午公布該黨創黨迄今入黨黨員分析，受黨主席、台北市長柯文哲地方執政影響，審核通過的5944名黨員中，以雙北居多，共達38.66%。（記者陳璟民攝）

2019-10-30 15:27:04

〔記者陳璟民／台北報導〕台灣民眾黨今天下午公布創黨迄今的黨員人數分析，總申請入黨人數7060人，已審核通過5944人；民眾黨發言人陳思宇說，黨員戶籍地分布，台北市19.32%，新北市19.34%，各有千餘人，可能跟黨主席也是台北市長柯文哲在台北市執政，對雙北生活圈產生影響。

陳思宇表示，總申請入黨7060人，含創始黨員111人、書面申請366人及網路申請6583人，已審核成為黨員的有5944人，黨員年齡分析84.89%為45歲以下，代表年輕人選擇政黨有重組現象；黨員學歷分析高中職15.1%、大專59.7%、碩士21.7%、博士2.3%，代表高學歷而認同民眾黨理念者不少；黨員黨籍分析95.07%是第一次參加政黨，有5651人，這跟民眾黨是柔性政黨，允許雙重黨籍有關。

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陳思宇說，台中市是第三多黨員入黨的地方，該黨會根據既有黨員分析相關資料，擬定選舉策略，對有民眾黨立委參選人的選區，將在造勢場合提供行動入黨、政治獻金的服務，預期還會有一波入黨高峰。

民眾黨秘書長張哲揚說，尚有千餘人的資料待審核，有些被退件者是因沒有留手機、電子信箱，對於中高齡且不會用網路申請入黨者，該黨將於黨務活動現場協助掃描QR碼完成申請，並未設定要召募多少黨員，「韓信點兵，多多益善」，目前加入民眾黨且有其他黨籍的293人當中，已有國民黨、民進黨黨籍者合計超過90%。

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