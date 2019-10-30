網傳不分區「老人名單」 藍委反駁「刻意抹黑國民黨」

外傳國民黨有一份6人不分區安全名單，還被國民黨台南市立委參選人蔡育輝痛批是令人失望的「老人名單」，被傳在6人名單之列的立法院國民黨團總召曾銘宗今天下午受訪時痛批這是媒體刻意放出來要抹黑國民黨。（資料照）

2019-10-30 15:02:27

〔記者施曉光／台北報導〕外傳國民黨有一份6人不分區安全名單，還被國民黨台南市立委參選人蔡育輝痛批是令人失望的「老人名單」，被傳在6人名單之列的立法院國民黨團總召曾銘宗今天下午受訪時痛批這是媒體刻意放出來要抹黑國民黨。

曾銘宗表示，上週三中常會才通過不分區提名辦法，他到今天也還沒有報名，而且只有一、二個人報名，怎麼會有六個人的名單？「這個名單是存心抹黑國民黨的名單」。

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另一位也在外傳名單之上的國民黨中常委姚江臨，還被批評捧「LP」，他在受訪時說，「我不回應這個，他怎麼講是他的事」，「如果他罵我能讓他選上，沒有關係」，姚並強調，大家應該先看清楚，有沒有這件事情再來講，名單怎麼來的他也不知道，是不是真的也不曉得，「如果罵我可以高票當選立委，就再罵一次。」

姚江臨說，他並沒有要爭取不分區，自己現在的任務是輔選總統參選人韓國瑜。

對於黨主席吳敦義才宣布立委選舉要以拿下60席為目標，最近就有黨務人士放話只要拿50席就算達到低標，姚江臨說，吳敦義已經講過是60席，這就是目標。

國民黨中常委李德維也說，50席「不夠」，國民黨應該要有企圖心，以追求重回執政為目標，不只韓國瑜要贏，還要立法院過半席次，也就是57席。

曾銘宗則說，50席應該是「最低標」，目標應該過半，拿下60席。

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