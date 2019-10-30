國軍研發外骨骼動力服 立委促提書面評估

立法院外交及國防委員會今日審查國防部明年度預算，其中，軍備局明年將投入4300萬元研發外骨骼動力服，軍備局長房茂宏表示，此系統是參考美軍海豹部隊的單兵穿戴，藉此提升負重力與肌耐力。（資料照）

2019-10-30 12:06:17

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會今日審查國防部明年度預算，其中，軍備局明年將投入4300萬元研發外骨骼動力服，如研發順利並產製，可增強官兵力量。軍備局長房茂宏在立法院表示，國軍M110自走砲的一枚砲彈重達98公斤，原需要4人搬運，但如穿著動力服，一人即可搬運。雖美國的海豹部隊已開始採用這套系統，但尚未對外輸出。

朝野立委雖對此案未表達反對意見，但仍要求國軍應該提出書面報告並做好詳實評估，列舉現今國際市場的產品、能提供多少力量輸出、有無類似民間版本以及發展必要性等。因此先凍結此案預算500萬元，待國軍提出書面報告經同意後始得動支。

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軍備局明年起編列「肌耐力增強行動力外骨骼系統研製與驗證」跨年度預算，明年將先行執行感測器選取佈局，建立穿戴者意圖估測模型和分析，預算約4300萬元，後年則進行軟體模擬技術，2022年實施多重感測器資料融合、移動意圖行為估測，2023年則完成計畫穿戴者變異性的評估，以及智慧化參數即時估測機制。

房茂宏表示，此系統是參考美軍海豹部隊的單兵穿戴，藉此提升負重力與肌耐力，未來除砲彈搬運，還可運用重機具操作、戰場傷患救助等，提升作戰效益。未來將整合各界設計能力，進行驗證後獲得重要參數，再突破關鍵技術。

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