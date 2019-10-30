彭斯發言挺台 中國國台辦跳腳批綠營：饑不擇食

美國副總統彭斯24日發表演講時，重砲抨擊中國，並力挺台灣、香港，引起中國大為不滿，對此，中國國台辦發言人馬曉光今天在例行記者會稱，民進黨當局挾洋自重、甘當棋子，以至於到了饑不擇食的地步，這種媚態令人不齒。（中央社資料照）

2019-10-30 11:11:25

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國副總統彭斯24日發表演講時，重砲抨擊中國，並力挺台灣、香港，引起中國大為不滿，對此，中國國台辦發言人馬曉光今天在例行記者會稱，民進黨當局挾洋自重、甘當棋子，以至於到了饑不擇食的地步，這種媚態令人不齒。

馬曉光稱，關於美國彭斯先生的這篇講話，外交部已經全面表明了我們的立場。台灣問題是中國的內政，不允許外國勢力插手干涉。「我們希望美國方面切實遵守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不要向『台獨』勢力發出錯誤信號，妥善處理涉台問題。」

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中國國務委員兼外交部長王毅26日出席「第15屆北京－東京論壇」，被媒體問及彭斯的對中發言，王毅怒斥「哼！一派胡言」。中國外交部發言人華春瑩25日率先回應，指控彭斯對中國社會制度和人權宗教狀況進行蓄意歪曲，並呼籲美方停止損害兩國關係和互信合作的做法。

我總統府25日表示，感謝美國副總統彭斯肯定台灣民主成就，台灣將持續與美國政府，區域內理念相近國家緊密協力合作，堅定承擔區域和平與繁榮維護者的角色，共同為兩岸、區域間的安全與福祉做出貢獻。

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