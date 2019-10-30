蔡政府處理陳同佳案 國台辦與「他們」同聲批政治操作

對於港女命案嫌犯陳同佳出獄時表示意願來台投案，中國國台辦發言人馬曉光今天在例行記者會表示，大家已經注意到，香港特區政府已就此多次發表聲明並正在處理有關事件，「民進黨當局不要再進行政治操作」。（中央社資料照）

2019-10-30 10:45:16

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於港女命案嫌犯陳同佳出獄時表示意願來台投案，中國國台辦發言人馬曉光今天在例行記者會表示，大家已經注意到，香港特區政府已就此多次發表聲明並正在處理有關事件，「民進黨當局不要再進行政治操作」。

事實上，批評蔡政府政治操作的，包括前總統馬英九與國民黨立委。馬英九在對陳同佳事件發出聲明表示，「我們看到的只有政治操作與無理藉口」，「不要為了政治操作，折損國家的主權，更不要為了選舉利益，糟蹋國家主權。無論蔡政府如何用盡各種理由及話術來掩飾政治算計，事實只有一個，一條寶貴的人命，在台灣遭到殘忍殺害。」

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國民黨立委許毓仁、費鴻泰、曾銘宗、賴士葆與陳宜民28日上午在國民黨立院黨團舉行「政治操作陳同佳案失當 蔡政府荒腔走板抹黑在野黨遮羞」記者會，指陳同佳案是殺人案，但民進黨竟然政治凌駕司法，露出馬腳卻抹黑在野黨，設計馬前總統，推給理律法律事務所。

陸委會主委陳明通今天在立法院內政委員會備詢前受訪表示，這案子最核心的關鍵，在於「港府的責任感與陳同佳自己真實意願」。

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