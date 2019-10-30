中共威脅與日俱增！霍守業：盼兩位總統參選人「對國家有利」

國防安全研究院今日於國賓飯店舉行2019兩岸關係論壇「習近平對台政策：內外因素的探討」研討會。圖為國防安全研究院董事長霍守業開幕致詞。（記者陳鈺馥攝）

2019-10-30 10:18:57

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國防安全研究院今日於國賓飯店舉行2019兩岸關係論壇「習近平對台政策：內外因素的探討」研討會。國防安全研究院董事長霍守業受訪提及，中共對我國威脅與日俱增，希望兩位總統參選人在兩岸政策、國防安全議題的政策指導上，都能對國家有利。

霍守業今日開幕致詞表示，國防安全研究院去年5月開辦以來，至今已有一年半歷史，他本月初剛到任，接任前董事長馮世寬後面半年任期，國防安全研究院運作順利也有很多成果，相信未來會有顯著進步。

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霍守業提及，國防安全研究院除研究國家安全事務外，對國際區域情勢、傳統及非傳統作戰、網路和媒體資訊安全、國安事務來深入探討。

霍守業表示，今天研討會是有鑑於兩岸關係是停滯狀態，中共對我國威脅與日俱增，特邀學者專家一起研討，希望於兩岸關係上有好的結論，提供在國安因應上有好的參考。

針對中共對我國威脅與日俱增一事，霍守業受訪補充說明，中共軍事演習、飛機船艦在台灣周邊航行，這都是有形的，無形的威脅還有網路作戰、文攻武嚇、過去手段翻新等，讓人感受到壓力與日俱增，所以要藉由研討會探討未來如何因應，如何促進兩岸關係良性發展，有助於兩岸人民有一個好的方向，有助於國家整體的進步。

霍守業指出，政治的事他不多談，中共對我國威脅與日俱增，希望兩位總統參選人都能在兩岸政策、國防安全議題的政策指導上，對國家有利。

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