限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
中共威脅與日俱增！霍守業：盼兩位總統參選人「對國家有利」
2019-10-30 10:18:57
〔記者陳鈺馥／台北報導〕國防安全研究院今日於國賓飯店舉行2019兩岸關係論壇「習近平對台政策：內外因素的探討」研討會。國防安全研究院董事長霍守業受訪提及，中共對我國威脅與日俱增，希望兩位總統參選人在兩岸政策、國防安全議題的政策指導上，都能對國家有利。
霍守業今日開幕致詞表示，國防安全研究院去年5月開辦以來，至今已有一年半歷史，他本月初剛到任，接任前董事長馮世寬後面半年任期，國防安全研究院運作順利也有很多成果，相信未來會有顯著進步。
請繼續往下閱讀...
霍守業提及，國防安全研究院除研究國家安全事務外，對國際區域情勢、傳統及非傳統作戰、網路和媒體資訊安全、國安事務來深入探討。
霍守業表示，今天研討會是有鑑於兩岸關係是停滯狀態，中共對我國威脅與日俱增，特邀學者專家一起研討，希望於兩岸關係上有好的結論，提供在國安因應上有好的參考。
針對中共對我國威脅與日俱增一事，霍守業受訪補充說明，中共軍事演習、飛機船艦在台灣周邊航行，這都是有形的，無形的威脅還有網路作戰、文攻武嚇、過去手段翻新等，讓人感受到壓力與日俱增，所以要藉由研討會探討未來如何因應，如何促進兩岸關係良性發展，有助於兩岸人民有一個好的方向，有助於國家整體的進步。
霍守業指出，政治的事他不多談，中共對我國威脅與日俱增，希望兩位總統參選人都能在兩岸政策、國防安全議題的政策指導上，對國家有利。