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搶奪網路聲量 李正皓分析韓國瑜「白胖說」可怕之處

李正皓認為，韓國瑜的「白白胖胖」戰法掌控網路聲量，選戰主導權被韓國瑜牽著鼻子走。（資料照）

李正皓認為，韓國瑜的「白白胖胖」戰法掌控網路聲量，選戰主導權被韓國瑜牽著鼻子走。（資料照）

2019-10-30 08:51:11

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜28日一句「綠營首長白白胖胖」，引起各界熱議，但草協聯盟發起人李正皓昨晚在政論節目《關鍵時刻》表示，韓國瑜的「白白胖胖」戰法掌控了網路聲量，選戰主導權被韓國瑜牽著鼻子走。

李正皓指出，韓國瑜是裝傻還是真傻可從一個跡象看出來，隔天若是「國政善後團」出來，就是真傻，若是發言人團隊出來則是裝傻，這是韓國瑜設定好的戰略。而這兩天引起各界熱議的「白白胖胖」說，讓蔡英文的聲量反倒消失了，李正皓擔心：「更可怕的是民進黨地方立委的聲量都會被掩埋了，未來立委跟蔡英文合體時，要是合體時全都被動回應韓國瑜，民進黨地方立委怎麼辦？」

李正皓表示，過去大家都覺得韓國瑜都在胡說八道時，民進黨已經默默被韓國瑜牽著鼻子走。主持人劉寶傑表示，昨日蔡英文與桃園市長鄭文燦、農委會主委陳吉仲召開的記者會，主要是在講述大型農具30億補助，但各界焦點都變成蔡英文要如何回應「白白胖胖」。李正皓對此直言，這就是「白白胖胖」戰法可怕之處，不管民進黨做的再多，韓國瑜胡說八道就把聲量搶過來了。

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