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聲望低迷！逾8成港人希望林鄭月娥下台
2019-10-29 16:39:10
〔編譯陳成良／綜合報導〕香港特首林鄭月娥29日否認英國《金融時報》有關北京有意撤換她的報導，強調這是別有用心的謠言，不過最新民調顯示，林鄭民調持續探底，逾八成港人希望她下台。
林鄭本月16日發表《施政報告》，祭出滿滿補貼，但香港人不買單。據香港民意研究所29日公佈的最新所民調結果，林鄭月娥評分只有20.2分，較本月中評分下跌2.4分，創下歷來新低，更有多達82%反對林鄭出任特首，滿意度只有11%，民望淨值為破紀錄的負71個百分點。
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綜合港媒報導，香港民意研究所於本月17日至23日，以隨機電話成功訪問逾1000人。這份民調還顯示，多達79%受訪者不滿港府的表現，只有1成表示滿意，滿意率淨值為負69個百分點，是1997年以來新低。信任程度方面，港府最新信任率23%、不信任率為68%，也創下1992年有紀錄以來新低。
經濟、民生及政治狀況方面，港人滿意淨值分別為負42、負57及負85個百分點，當中，政治狀況和經濟狀況的滿意淨值，雙雙創下1992和2003年以來新低。