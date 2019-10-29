國會黨不分區第一位排徐欣瑩 喊出大賺錢「跟韓國瑜不同」

副主席徐欣瑩（右）將排入國會政黨聯盟不分區立委第一位，左為秘書長高國慶。（記者陳昀攝）

2019-10-29 11:58:22

〔記者陳昀／台北報導〕國會政黨聯盟上午召開記者會，公布14位區域立委候選人，不分區立委第一位安排副主席徐欣瑩，目標達5％政黨票門檻，並高喊要讓人民大賺錢；秘書長高國慶說，這和國民黨總統參選選人韓國瑜的「發大財」不同，「我們是有主軸的，目標跟做法比他大，他的理想離我們還差一段」。

對於悟覺妙天曾表態總統支持國民黨提名的韓國瑜，在未提名的立委選區是否支持國民黨？高國慶表示，選前叫語言，今天起正式宣布參選，那就是作戰，國會黨將獨立作戰，總統候選人是因為不夠實力，但下一屆我們會自己推。

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被問及國會黨主軸「要給人民過好日子」的實際作為為何？高國慶說，就是大賺錢，韓國瑜掀起旋風就是因為喊出「發大財」，但韓國瑜沒有發大財的經驗，不像妙天經營365行都在賺錢，「講白了我們就是賺錢黨，當選後幫365行update」；他強調，國會黨的發大財跟韓國瑜不同，是有主軸的，韓國瑜個人去講高雄發大財，「理想離我們還差一段距離，我們的目標跟做法比他大」。

高國慶表示，國會政黨聯盟在第三勢力民調落後，是因為起步晚，不像台灣民眾黨、親民黨、新黨起步得早，但起步早不代表到達終點的成績會最好，國會政黨聯盟一定會達到5％政黨票的目標，成為足以制衡藍綠的三大黨。徐欣瑩僅短暫現身致詞表示，希望立委候選人能把國會政黨聯盟黨主席悟覺妙天為台灣做事的理念深入基層。

國會政黨聯盟預計提名的14位立委候選人名單如下：台北市第5選區（中正萬華）蕭赫麟、新北市第4選區（新莊）王斯儀、桃園市第4選區（桃園）林國政、桃園市第5選區（平鎮龍潭）張誠、台中市第4選區（西屯南屯）楊書銘、高雄市第3選區（左營楠梓）鄭品娟、高雄市第6選區（新興前金鹽程鼓山）李鎔任、新竹縣第1選區（溪北）吳旭智、新竹縣第2 選區（溪南）邱靖雅、新竹市選區廖蓓瑩、嘉義市選區郭瑞豐、屏東縣第2選區（屏南）鄭文龍、基隆市選區楊石城、連江縣選區（馬祖）李克焜。

國會政黨聯盟公布14位區預立委參選人名單。（記者陳昀攝）

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