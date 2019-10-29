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國民黨不分區名單曝光 台南立委參選人反彈：真得去跳海了

針對國民黨不分區立委名單傳出六名安全名單，蔡育輝痛批無法接受這樣的「老人名單」，令人失望，國民黨一定會完蛋。（記者蔡文居攝）

針對國民黨不分區立委名單傳出六名安全名單，蔡育輝痛批無法接受這樣的「老人名單」，令人失望，國民黨一定會完蛋。（記者蔡文居攝）

2019-10-29 11:19:03

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨不分區立委名單傳出不分區立委6名安全名單，國民黨台南市立委參選人蔡育輝今天痛批無法接受這樣的「老人名單」，令人失望。他並點名黨主席吳敦義、副主席曾永權及中常委姚江臨3人並不適宜，其中姚江臨更被批評是捧LＰ的人選，「這種名單國民黨一定會完蛋」、「我們區域立委參選人真正得去跳海了」。

民黨不分區立委名單傳出6名安全名單，包括黨主席吳敦義、立院黨團總召曾銘宗、中常委姚江臨、全國農田水利會會長林文瑞、副主席曾永權、台南市黨部主委謝龍介。

蔡育輝今天痛批這完全是「老人名單」，他無法接受這樣的名單，這種名單連他都投不下去，何況是選民。如果這名單是真的，不僅影響國民黨政黨票，連總統選舉和區域立委選舉都會被葬送掉，明年選舉國民黨一定會完蛋、大敗，希望這只是測試外界風向的名單。

蔡育輝並點名主席吳敦義、副主席曾永權及中常委姚江臨3人並不適宜，其中吳敦義和曾永權屬性接近，只能二擇一，且排在最後安全名單衝刺階段，而他最反對的人選是姚江臨，姚年紀已大，論述能力差，而工會幹部又不是只有他一人，應該把機會讓給年輕人來做，他並批評姚江臨是「LＰ型」的人選。（13:23更新）

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