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彰化造勢5000位子坐不到一半 韓陣營辯：群眾站在旁邊或高處

國民黨總統參選人韓國瑜昨晚在彰化縣與立委參選人的造勢晚會，現場擺放數千張椅子，出現很多空位子，被質疑韓流退燒，韓國瑜競選發言人葉元之今天上午受訪時辯解，原因是有很多人站在旁邊或比較高的地方看韓國瑜，他並反指對手蔡英文總統下鄉造勢得靠發便當、發米動員，「這一比就知道誰熱誰冷」。（資料照）

國民黨總統參選人韓國瑜昨晚在彰化縣與立委參選人的造勢晚會，現場擺放數千張椅子，出現很多空位子，被質疑韓流退燒，韓國瑜競選發言人葉元之今天上午受訪時辯解，原因是有很多人站在旁邊或比較高的地方看韓國瑜，他並反指對手蔡英文總統下鄉造勢得靠發便當、發米動員，「這一比就知道誰熱誰冷」。（資料照）

2019-10-29 11:06:41

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨晚在彰化縣與立委參選人的造勢晚會，現場擺放數千張椅子，出現很多空位子，被質疑韓流退燒，韓國瑜競選發言人葉元之今天上午受訪時辯解，原因是有很多人站在旁邊或比較高的地方看韓國瑜，他並反指對手蔡英文總統下鄉造勢得靠發便當、發米動員，「這一比就知道誰熱誰冷」。

葉元之表示，昨晚現場統計有超過5000人到場，而且多數人是自動自發，他並強調韓國瑜下鄉到一些宮廟，都有鄉親在喊加油，反觀蔡英文同樣到一個地方，「還有司儀說，大家不要走，便當還沒發」，「要用便當動員」，或之前在台南有人幫蔡英文發米，「她是2點到，米2點半才發，這非常細心在幫她設計，這一比就知道誰熱誰冷。」

此外，針對韓國瑜最近以「白白胖胖」形容蔡英文以及綠營縣市長，被質疑失言，葉元之辯解，韓國瑜的意思是民進黨不要有「吃的肥肥，穿的漂亮、等領薪水」的心態，蔡政府執政以來，派系分贓，滿朝都是陳菊、林佳龍的人，甚至連被民意唾棄的蘇貞昌都還能當行政院長，當蔡總部發言人，「這就是坐領乾薪的人的心態」，應該苦民所苦。

他強調，所謂「白白胖胖」只是一個形容詞，不是針對任何人，主要是在形容民進黨貪腐、派系分贓的文化，沒有指那一位。

對於韓國瑜民調略有反彈，葉元之說，韓國瑜走入基層，一步一腳印，提出相當多的政策，民調也顯示在年輕人支持度已有回升，在苦民所苦這一塊的民調超過蔡英文，透過基層傾聽之旅，把民進黨背離民意的情況呈現出來。

有關蔡政府發放夜市券，葉元之表示，這只是一次性的，而且刻意在選前發放，「這一定是選舉操作」，而且是為了彌補中客沒來台灣的損失，自從8月對岸停止來台自由行，已經少了100萬人，如果按每人消費5萬元計算，就損失了500億元，發放夜市券根本只是杯水車薪，而且花的是納稅人的錢。

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