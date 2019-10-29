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韓國瑜用語變了！ 徐世榮：他已被看破手腳

政大地政系教授徐世榮認為，如今誰還聽得懂「饅頭革命」的意涵？分析韓國瑜（見圖）的用語出現變化，可能被看破手腳，露出真實的一面。（資料照）

政大地政系教授徐世榮認為，如今誰還聽得懂「饅頭革命」的意涵？分析韓國瑜（見圖）的用語出現變化，可能被看破手腳，露出真實的一面。（資料照）

2019-10-29 00:49:39

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜28日到彰化，中午與農、漁、水利會午餐約會，指稱「農漁業是國家根本，不重視就會發生『饅頭革命』」。對此，政大地政系教授徐世榮認為，如今誰還聽得懂「饅頭革命」的意涵？並分析韓國瑜的用語出現變化，可能被看破手腳，露出真實的一面。

徐世榮從語言來分析韓國瑜的同溫層傾向，疑惑表示有多少人聽得懂韓國瑜提出的「饅頭革命」意涵？而韓國瑜經常唱的「夜襲」、「我今天要出征」，以及大聲嗆對手的「放馬過來」及「他XX的」，都不經意間流露出他的「外省族群、軍人、大男人、及民國4、50年世代」的同溫層傾向。

徐世榮認為，韓國瑜這些用語和上次選舉時所使用的「民間生活用語」（如魯肉飯、礦泉水）實在相差很大。

「為什麼韓國瑜不繼續使用比較貼近台灣一般庶民的生活用語呢？」徐世榮分析，可能因為韓國瑜已經被看破手腳了，現在的韓國瑜「或許才是比較真實的他」。

徐世榮臉書全文

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