4000億遊學經費！黃光芹爆：有「善後團」成員認為很容易

黃光芹爆料，韓國瑜競選團隊中，有1名在立法院待了超過10年的成員，認為花費4000億元送年輕人出國並不難。（資料照）

2019-10-28 23:26:55

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近期發表政見時指出，若當選總統，政府要想辦法讓大學生、碩士生與博士生出國遊學一年，雖然事後又改口，但資深媒體人黃光芹爆料，有「善後團」成員認為花4000億元送年輕人出國遊學「很容易」，「真是鬼扯一族！」

高雄市長韓國瑜的年輕人免費遊學1年政見，被算出每年需花費政府4000億元，但韓團隊隨即改口為部分補助，挨批髮夾彎，韓的國政顧問團召集人張善政則指出，韓為人父母，為下一代著想，國政顧問團有類似想法，還警告外界若批評這個政策，也是在危害年輕人未來。

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黃光芹不滿韓國瑜競選團隊對此事的說詞，今（28）日在臉書批評：「真是鬼扯到了極點！」，且在該團隊裡「一位號稱在立法院待了10幾年的善後團成員」，竟然說花費4000億元送年輕人出國「很容易」，事實是台灣每年的國防預算也才3000多億，教育預算不到3000億，怎麼可能有錢送年輕人出國遊學？「真是鬼扯一族！」

不少網友對此表示，「國民黨的立委我從今年開始對他們完全沒期待了」、「現在的顧問團應該很想跑吧」、「我每天都看各台的政論節目，那些藍委或是黨代表有夠硬拗」、「韓及團隊，和韓粉，這次選舉的招數將會底線無極限」，就連立法委員王定宇都想知道該名「善後團」成員究竟是誰。

黃光芹臉書全文

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