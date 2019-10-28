蔡陣營打臉韓國瑜新移民政策 國政團︰又是前朝種樹 當朝乘涼

國民黨27日舉行總統候選人韓國瑜新移民政見發表會暨新移民全國後援總會成立大會，黨主席吳敦義出席活動，呼籲在場新移民支持國民黨。（資料照，記者羅沛德攝）

2019-10-28 17:02:52

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨總統參選人韓國瑜提出新移民政策，總統蔡英文辦公室稱有5大方向是他們早就在做；韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕表示，這又是馬政府種樹，蔡政府乘涼！

黃曼昕指出，蔡總統口中的新移民政策，都是以馬政府時代的政策為主體並延續作法，並非自行推動的政策與亮點，如果蔡總統辦公室認為此說法有誤，但蔡總統不敢跟韓國瑜、蘇院長不敢跟張善政對議題論戰的話，國政顧問團顧問們很樂意接受挑戰，召集人馮燕、顧問林麗蟬、謝立功或莫天虎等專家，隨時等兩位挑一位來正面交鋒。

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她強調，韓國瑜國政顧問團一直希望蔡總統和其團隊能接下戰帖，經由雙方政策辯論，讓人民看清，誰才是真心在制訂政策，為人民設想。

對於蔡總統辦公室回應，國政顧問團認為有義務澄清、以正視聽。以下僅就幾個重點政見提出質疑及回應。

一、新移民語納入課綱

蔡英文競選辦公室表示，教育部自2019年8月起，將7個國家新移民語文課程列為國小語文領域必選；國中及高中也分別納入彈性學習課程與第二外國語文的選修，是蔡總統推行的五大政策。

或許蔡總統忘了，新移民語進入課綱主要是依據「12年國民基本教育課程綱要總綱」規劃施行，但總綱早就103年11月28日由教育部發布令，當時就已經規劃將新疑民語言納入，蔡政府對此只能說延續馬政府的政策，而不是嶄新亮點。

二、新移民子女溯根活動

蔡英文競選辦公室說，教育部從2017年起啟動「新住民子女溯根活動」，補助新移民子女與老師利用暑假前往自己父母親的原生國家，進行新移民文化體驗及語言學習。然而，這樣的計畫內容，早在104年馬政府就已規劃年新移民二代海外培力計畫（發起人為時任行政院青年顧問的林麗蟬），獲得當時的內政部移民署莫天虎署長大力支持，並在105年開始推動，因此蔡總統口中的「新住民子女溯根活動」實質上與「新住民二代海外培力計畫」雷同，也並非創新計劃。

三、國籍法部分

針對蔡英文競選辦公室提及國籍法修法部分，馬政府已在100年3月4日、101年4月6日及 105年2月19日，都有提出「國籍法部分條文修正草案」，最終在朝野立委共識下，於105年12月9日 三讀通過105年2月19日所提出的版本。可見馬政府時代移民法版本是大家都認同的，也感謝蔡政府繼續支持。

經由以上三點，顯現蔡政府這3年多來，對新移民根本沒作為。而韓國瑜的新移民政策，除了是現行移民政策的升級版外，並規劃新增成立新移民委員會、建置國家級通譯、華語文學習系統等，這都是與時俱進的新政策。

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