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蔡陣營打臉韓國瑜新移民政策 國政團︰又是前朝種樹 當朝乘涼
〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨總統參選人韓國瑜提出新移民政策，總統蔡英文辦公室稱有5大方向是他們早就在做；韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕表示，這又是馬政府種樹，蔡政府乘涼！
黃曼昕指出，蔡總統口中的新移民政策，都是以馬政府時代的政策為主體並延續作法，並非自行推動的政策與亮點，如果蔡總統辦公室認為此說法有誤，但蔡總統不敢跟韓國瑜、蘇院長不敢跟張善政對議題論戰的話，國政顧問團顧問們很樂意接受挑戰，召集人馮燕、顧問林麗蟬、謝立功或莫天虎等專家，隨時等兩位挑一位來正面交鋒。
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她強調，韓國瑜國政顧問團一直希望蔡總統和其團隊能接下戰帖，經由雙方政策辯論，讓人民看清，誰才是真心在制訂政策，為人民設想。
對於蔡總統辦公室回應，國政顧問團認為有義務澄清、以正視聽。以下僅就幾個重點政見提出質疑及回應。
一、新移民語納入課綱
蔡英文競選辦公室表示，教育部自2019年8月起，將7個國家新移民語文課程列為國小語文領域必選；國中及高中也分別納入彈性學習課程與第二外國語文的選修，是蔡總統推行的五大政策。
或許蔡總統忘了，新移民語進入課綱主要是依據「12年國民基本教育課程綱要總綱」規劃施行，但總綱早就103年11月28日由教育部發布令，當時就已經規劃將新疑民語言納入，蔡政府對此只能說延續馬政府的政策，而不是嶄新亮點。
二、新移民子女溯根活動
蔡英文競選辦公室說，教育部從2017年起啟動「新住民子女溯根活動」，補助新移民子女與老師利用暑假前往自己父母親的原生國家，進行新移民文化體驗及語言學習。然而，這樣的計畫內容，早在104年馬政府就已規劃年新移民二代海外培力計畫（發起人為時任行政院青年顧問的林麗蟬），獲得當時的內政部移民署莫天虎署長大力支持，並在105年開始推動，因此蔡總統口中的「新住民子女溯根活動」實質上與「新住民二代海外培力計畫」雷同，也並非創新計劃。
三、國籍法部分
針對蔡英文競選辦公室提及國籍法修法部分，馬政府已在100年3月4日、101年4月6日及 105年2月19日，都有提出「國籍法部分條文修正草案」，最終在朝野立委共識下，於105年12月9日 三讀通過105年2月19日所提出的版本。可見馬政府時代移民法版本是大家都認同的，也感謝蔡政府繼續支持。
經由以上三點，顯現蔡政府這3年多來，對新移民根本沒作為。而韓國瑜的新移民政策，除了是現行移民政策的升級版外，並規劃新增成立新移民委員會、建置國家級通譯、華語文學習系統等，這都是與時俱進的新政策。