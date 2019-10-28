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移民署：照顧新住民 跨部會推動多項措施

移民署表示，政府採納外界意見，目前已成立行政院新住民事務協調會報，跨部會解決問題，並推動外來人口統一證號改版、新住民子女海外培力及座談會等，持續照顧新住民的生活。（記者王冠仁翻攝）

移民署表示，政府採納外界意見，目前已成立行政院新住民事務協調會報，跨部會解決問題，並推動外來人口統一證號改版、新住民子女海外培力及座談會等，持續照顧新住民的生活。（記者王冠仁翻攝）

2019-10-28 14:41:05

〔記者王冠仁／台北報導〕移民署為了照顧來台的新住民，近年已推出多項照顧措施，尤其政府採納外界意見，目前已成立行政院新住民事務協調會報，跨部會解決問題，並推動外來人口統一證號改版、新住民子女海外培力及座談會等，持續照顧新住民的生活。

移民署表示，由於新住民來自世界各國、家庭需求多元，行政院已整合13個部會、地方政府及民間團體資源，成立「行政院新住民事務協調會報」，進一步研訂新住民契合所需的政策。例如新住民母語教學支援人力的培訓，即是透過該會報的跨部會協調平台，促使教育部落實推動。

此外，為兼顧衡平國民待遇，及政府資源有效分配原則的精神，移民署及衛福部也已在研議，加強照顧設籍前孕婦女及胎兒的健康權益措施。

移民署指出，為穩健新住民家庭生活，政府已設置新住民發展基金，依新住民家庭週期及生活需求規劃，針對設籍前新住民遭逢特殊境遇或需社會救助提供協助；政府也另外補助22地方政府、設立37所新住民家庭服務中心，推動新住民及其子女海外培力、獎助學金及築夢計畫等。

另外，從今年8月1日起，政府特別放寬陸配親屬來台短期探親的資格，原先限台灣人民三親等內的血親才能來台探親，放寬後改為三親等內血親之「配偶」，例如：大嫂、孫媳婦、姊夫等也能探親，保障陸配與家屬的團聚權。

為加強新住民對台灣社會認同與參與，移民署於今年特別在北中南舉行「新住民座談會」，截至目前，已辦理北、中、南區3場座談，深入了解新住民遭遇的問題及困難，幫新住民解決困難。

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