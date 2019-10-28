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高市鳳山行政中心2處走道玻璃龜裂 原因待查
2019-10-28 12:26:18
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山行政中心本月驚傳2處走道玻璃出現大面積龜裂，一處查出是因鋤草使石頭噴濺導致，另一處究竟是何原因造成？仍待進一步調查。
市府行政暨國際處表示，10月以來有2處走道玻璃，出現大面積龜裂，已張貼維修公告，將儘速修復，呼籲民眾勿靠近、觸摸，避免發生危險。
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由於市府使用的是大型安全玻璃，經常有民眾前來運動，近來天氣不是太熱，熱漲冷縮造成玻璃龜裂的可能性不高，若是外力造成玻璃龜裂，必須強力撞擊或射擊。
鳳山行政中心兩側走道均裝有監視器，行政暨國際處指出，一處查出是廠商鋤草，造成石頭噴濺，導致玻璃龜裂，另一處調閱監視器畫面，但因是近距離拍攝，未發現可疑對象，將儘速修復玻璃，不打算報警處理。（13:37更新）