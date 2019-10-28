雲豹30機砲甲車 人員已實施接裝訓練、年底撥交各部隊

國防部官員今日到立法院參加預算審查。（記者涂鉅旻攝）

2019-10-28 11:48:10

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部正籌獲新型雲豹30機砲八輪甲車，預計32輛首波量產型今年底撥交各部隊，對此，國軍官員今日在立法院表示，目前產製進度正常，預計12月底就可撥交部隊使用，而相關部隊在今年10月21日起，已參加接裝訓練。

立法院外交及國防委員會今日審查國防部明年度預算，朝野立委共提出407案預算審查案，除提及雲豹甲車等預算，另也針對今、明年採購高空滲透傘預算進行討論。官員表示，此案為今明二年來做，已針對最大滑行斜率、傘材質修正，採取最有利標並在10月21日公告，預計在10月30日開標簽約，並在明年獲得裝備。

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不過，由於立委對於此案預算有意見，因此明年度高空滲透傘具裝備共5941萬元預算，先凍結1000萬元，經書面報告同意後始得動支。

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