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任小英姊妹會「大姊頭」 陳菊：姊妹挺姊妹、一起挺小英

陳菊（右四）擔任2020全國小英姊妹會總會長。（記者王榮祥翻攝）

陳菊（右四）擔任2020全國小英姊妹會總會長。（記者王榮祥翻攝）

2019-10-27 23:59:22

〔記者王榮祥／高雄報導〕總統府秘書長陳菊今晚透過臉書指出，小英總統特別請她任2020全國小英姊妹會總會長，很榮幸承擔這個責任，團結全台灣的姊妹朋友們，呼籲姊妹挺姊妹，一起挺小英。

陳菊表示，星期五晚上和今天下午，她先後參加了桃園和屏東的小英姊妹會暨小英新住民姊妹會成立大會，很高興看到姊姊妹妹們、一起站出來参與公共事務。

陳菊強調，性別和族群平等、都是民進黨長久以來堅持的核心價值，她在高雄市長任內，也非常重視婦女和新住民的權益。

而民進黨一向積極推動民意代表的婦女保障名額，小英總統執政之後更大力推動許多性別平等政策，例如勞動部的「微型創業鳳凰貸款」，在今年四月開始，提高貸款上限、增加申請次數，而且還免擔保、免保人，鼓勵婦女朋友大膽創新、安心創業！

陳菊指出，日久他鄉是故鄉，我們尊重新住民文化和語言，支持鼓勵二代母語教學，希望透過推動母語學習，促進相互了解、欣賞；小英政府也將新住民發展基金的補助項目放寬、額度調升，造福新住民姊妹，同時，教育部開設「新住民子女產學專班」，增進新住民子女的專業職能。

陳菊表示，台灣不只擁有自由民主，我們的性別平等在亞洲地區名列前矛，同時也有多元族群的文化，看到台灣各地的姊妹，不分南北、不分老朋友新住民，大家一起站出來支持小英總統，她感到非常驕傲，「台灣姊妹加油！小英總統加油」！

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