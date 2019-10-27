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賴清德輔選首場到彰化 原因曝光了‧‧‧

前行政院長賴清德、彰化立委黃秀芳都化身魔法師，跟小朋友大玩泡泡。（記者劉曉欣攝）

前行政院長賴清德、彰化立委黃秀芳都化身魔法師，跟小朋友大玩泡泡。（記者劉曉欣攝）

2019-10-27 19:15:42

〔記者劉曉欣／彰化報導〕前行政院長賴清德啟動輔選列車，首站來到彰化為爭取連任的立委黃秀芳助選；賴清德強調，「我們希望支持蔡英文總統、國會席次過半」，而彰化選區是民進黨國會過半的重要關鍵，只有彰化四席全上，才能確保國會過半，這樣蔡英文總統連任後，才能順利推動所有政策！

賴清德今天到彰化市金馬公園參加「萬聖節泡泡派對」，穿上披風，化身魔法師，跟親子互動體驗泡泡樂趣，一走進入公園就展現高人氣，民眾包圍賴清德，要求簽名、簽書與合照。

對於輔選第一站選擇彰化立委黃秀芳，賴清德表示，因為黃秀芳是國會評鑑的優質委員，最讓他印象深刻的就是關心教育議題，以「媽媽」角色出發，非常關心孩子教育的發展，爭取了超過1億2000萬的經費，全力推動選區內各級學校設備，以及環境的改善，3年來舉辦數10場的泡泡派對，園遊會、兒童劇場等，展現身為教育委員的用心。

賴清德強調，彰化縣是民進黨國會過半的關鍵，黃秀芳、洪宗熠、陳素月、陳秀寶都要當選，才能確保在國會保持過半的席次，讓蔡英文總統連任後，順利推動所有政策，這一點一定要拜託大家，因為如果彰化縣選的不理想，甚至國民黨四席都拿到的話，民進黨要國會過半就會變得十分的困難。

黃秀芳指出，身為媽媽的她，希望能夠透過舉辦親子活動，創造家長與孩子共處時光，希望能讓她繼續在國會努力，全心全意為孩子們的歡笑奮鬥！

前行政院長賴清德輔選首站前進彰化，展現高人氣，跟民眾合照。（記者劉曉欣攝）

前行政院長賴清德輔選首站前進彰化，展現高人氣，跟民眾合照。（記者劉曉欣攝）

前行政院長賴清德（圖中）輔選首站前進彰化，為立委黃秀芳（圖右）助選。（記者劉曉欣攝）

前行政院長賴清德（圖中）輔選首站前進彰化，為立委黃秀芳（圖右）助選。（記者劉曉欣攝）

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