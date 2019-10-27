再拚！郭台銘稱「人生70才開始」：我每天都在練身體

郭台銘在台中感恩見面會，與妻子曾馨瑩牽手同台。郭台銘團隊提供）

2019-10-27 18:16:45

〔記者蔡淑媛／台中報導〕鴻海創辦人郭台銘今天舉行台中感恩之旅，現場湧進超過3千名粉絲，「選總統」 、「總統好」呼聲不斷，郭台銘最後在致辭表示「2020我給大家失望，大家後悔有期」。主持人追問未來是否再選總統？郭台銘回應「我每天都在練身體，人生70才開始，目標要活到120歲！」

被以問及未來再選總統，郭台銘回應我每天都在練身體，人生70才開始。（郭台銘團隊提供）

郭台銘致辭時強調：「我是企業家拚經濟，空支票不能亂開！」他說，最近看到一份民調，受訪者58%希望是改善經濟、20%是兩岸關係，再來是年輕人不敢生養、買不起房子，因此重申在國民黨初選時提出的政見，包括0到6歲國家養或協助養，認為少子化是國安問題，以又100億成立身障保險基金、三大健康產業、抽富人稅等。

請繼續往下閱讀...

郭台銘在台中感恩見面會，與民眾黨蔡壁如領軍提名立委參選人，共推郭柯合作。（郭台銘團隊提供）

郭台銘強調，「我是務實的人」，初選時大家不了解，現在兩黨陸續採用他的政見；他認為，立院很重要，與柯文哲也有相同理念政策，因此利用感恩會以嘉年華方式宣佈與柯文哲合推立院參選人，希望大家都來支持。

郭台銘在台中感恩見面會，與妻子曾馨瑩牽手同台。郭台銘團隊提供）

郭台銘說，宣佈不選總統至今41天，聽到郭粉「不投票，去郊遊」，希望郭粉不要對這次選舉失望；他說，對於國家預算，在他們生意人看來「該花就花、不該花就省」，「國家預算應嚴格審核、科技法令快速立法」，因此，國會很重要，希望透過與民眾黨、友郭人士合作，把富國利民的政見帶到立院，強調「實行這一票，立委很重要」選立委在預算、法令、監督行政，要挑好的，有政見的、有理想好。

郭台銘在台中感恩見面會，與妻子曾馨瑩與支持者一一合影。（記著蔡淑媛攝）

郭台銘感恩會在唱國歌開場，感恩會致辭時多次向支持者鞠躬感謝，他說，台中人民同鄉最熱情、活潑，現場郭粉高喊選總統、總統好的呼喊聲不絕於耳，他連講多次「謝謝各位」也無法再言語，最後還是靠主持人劉宥彤出聲請讓郭說話才稍停。

郭台銘表示，宣佈不選總統後，非常多的朋友、先進給他寫信、鼓勵，今天來感謝大家，他說蔡壁如講粉絲會有政治會，但他覺得更像嘉年華會，這次也把太太請來，身為南投女婿，中彰投一家人，給他的許多溫暖，而郭粉也輪流獻唱「再出發」、「祈禱」、「朋友」，最後感恩會在合唱「感恩」溫馨結束，會後彩蛋也讓粉絲一一與郭台銘夫婦合影留念，大排長龍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法