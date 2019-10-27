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秀募兵成果 國軍ROTC學生首次軍校外校閱

ROTC學生在台南應用科大接受校閱。（軍聞社）

ROTC學生在台南應用科大接受校閱。（軍聞社）

2019-10-27 17:17:37

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部持續推動募兵制，因此近年透過大學儲備軍官訓練團（ROTC）等管道招募基層軍官。為ROTC合作大專院校的台南應用科大在昨日舉辦校慶時，和總統府戰略顧問蒲澤春上將一同校閱ROTC學生連隊。這也是我國ROTC學生自招募以來，首次在軍校以外的場合接受校閱。

國軍官媒「軍聞社」報導，蒲澤春昨受邀出席台南應用科大的55週年校慶，和該校董事長一同校閱ROTC學生連隊，象徵國軍人才招募工作已在民間學校厚植根基，卓然有成。

「軍聞社」報導表示，在校慶典禮中，除國軍人才招募中心的各項表演，ROTC學生連隊則是壓軸焦點，百餘位來自鄰近各校、在該校ROTC教育中心受訓的學生，踏著整齊步伐進場，包括旗隊、指揮官、受校部隊，甚至司令台前的標兵，精神、儀態、動作均十分到位，展現不輸軍校生的架勢。

蒲澤春表示，國防部自民國106年起和各大學攜手，辦理ROTC招生、訓練，台南應用科大是首批加入的合作夥伴，也是目前全國12處教育中心之一，目前培訓學生已逾150位，該校提供豐沛教育資源，使有志青年「不必投筆，也能從戎」。

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